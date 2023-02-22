Затягує "екзистенційну" війну: чому Путін не сказав у промові нічого нового

34 хвилин(и) тому

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У промові 21 лютого російський президент Володимир Путін не окреслив якихось нових цілей чи строків стосовно війни в Україні. Замість цього він вкотре повторив вже відому риторику щодо України.

Це свідчить про те, що російському лідеру треба більше часу та простору для затягування війни, вважають в американському Інституті вивчення війни (ISW).

У двогодинній промові перед Федеральним зібранням Путін знову говорив про те, що Росія розпочала "спеціальну військову операцію", щоб, мовляв, захистити російські "історичні землі", а також населення Донбасу від "неонацистів", які, за словами російського президента, з'явилися в Україні у 2014.

Не новими є й заяви про загрози від "колективного Заходу", який, буцімто, і спровокував Росію на вторгнення до України.

В розповідях про те, як добре витримує удар західних санкцій російська економіка також не було нічого нового.

Промова Путіна очевидно стала повторенням відомих російських наративів, що виправдовують війну, вважають аналітики ISW.

Натомість "Путін міг би використати цей захід для того, щоб оголосили нові цілі та засоби їх досягнення, такі як наступну хвилю мобілізації, або ж визначити "спеціальну військову операцію" справжньою війною, чи поставити більш конкретні завдання російському оборонному комплексу", але цього так і не сталося.