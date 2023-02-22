Учень зарізав вчительку посеред уроку. Трагедія на курорті у Франції

59 хвилин(и) тому

Автор фото, FACEBOOK/COLLÈGE LYCÉE ST THOMAS D'AQUIN

У школі французького міста Сен-Жан-де-Люз старшокласник зарізав вчительку іспанської мови.

Речник французького уряду Олів'є Веран підтвердив напад та сказав, що нападнику було 16 років.

Поліція прибула до школи Святого Томи Аквінського разом із місцевим прокурором, де учня заарештували.

Французька газета Sud Ouest повідомила, що нападник - учень школи - увійшов до класу, коли вчителька іспанської вела урок, і напав на неї.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що вчительці було близько п'ятдесяти років, і вона померла від зупинки серця після того, як до школи прибула швидка допомога.

Французький телеканал BFM зазначає, що нападник замкнув двері класу та вдарив вчительку ножем у груди.

Міністр освіти Франції Пап Ндіає написав у твіттері, що його думки разом з "родиною, колегами та учнями" вчительки.

Він сказав, що "просто зараз прямує до школи".

Місцеві ЗМІ повідомляють, що в учня були проблеми з психічним здоров'ям. За їхніми даними, на цьому етапі розслідування немає припущень, що інцидент був пов'язаний з тероризмом.

На пресконференції Веран сказав, що уряд підтримає освітян по всій країні після інциденту.

"Мені важко уявити, якої травми це завдає", - сказав він.

Школа, де відбувся інцидент, є приватним католицьким закладом поблизу центру міста Сен-Жан-де-Люз, відомого курортного містечка у Франції.