"Захищатимемо кожен дюйм території НАТО". Головне з саміту Бухарестської дев'ятки за участі Байдена

1 година тому

Автор фото, AFP

Під час саміту "Бухарестської дев'ятки", що проходить 22 лютого у Варшаві, президент США Джо Байден, запевнив союзників у вірності принципам НАТО та подальшій підтримці України у війні з Росією.

"Ми захищатимемо кожен дюйм території НАТО", - заявив американський президент.

Він також назвав "великою помилкою" рішення президента РФ Володимира Путіна призупинити членство Росії в Договорі про стратегічні наступальні озброєння, але не став розвивати цю думку.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг сказав, що візит президента США до Києва, який відбувся напередодні, став чітким посланням, що європейська безпека - одне з пріоритетних завдань Вашингтона.

"Ми не знаємо, коли закінчиться ця війна, але коли це станеться, необхідно буде зробити все, щоб історія не повторилася", - заявив Столтенберг.

Що таке "Бухарестська дев'ятка"

До "Бухарестської дев'ятки" входять дев'ять східноєвропейських країн НАТО - Польща, Румунія, Болгарія, Угорщина, Литва, Естонія, Латвія, Чехія та Словаччина.

Саміт "дев'ятки" проходить на тлі стурбованості цих країн питаннями своєї безпеки через вторгнення Росії до України.

Лідери цих країн закликають американське керівництво посилити свою військову присутність на східному фланзі НАТО, а також більш рішуче підтримувати Україну у боротьбі проти російської агресії.

У середу у Варшаві на шляху кортежу Джо Байдена на саміт "Бухарестської дев'ятки" пройшла демонстрація із закликами до президента США розблокувати постачання Україні бойової авіації і, зокрема, надати їй літаки F-16.

Як передає кореспондент ВВС у справах Східної Європи Сара Рейнсфорд, про "Бухарестську дев'ятку" знають відносно небагато, але саме цьому об'єднанню, створеному у 2015 році, сьогодні приділив головну увагу Байден.

Більшість учасників "дев'ятки" попереджали про російську агресію багато років, але відчували, що до їхніх попереджень не ставляться всерйоз і вважають їх надмірно обумовленими попередньою історією. Але тепер голоси цих держав чути набагато голосніше - деякі з них вважають, що мали рацію від самого початку.

Однак, думка всіх дев'яти країн збігається не повністю. Великим винятком є Угорщина - вона погоджується з наданням допомоги Україні, але критикує постачання зброї. У Будапешті вважають, що це призводить до затягування війни або навіть її ескалації.

Кореспондент ВВС у Варшаві Адам Істон пише, що під час зустрічі у польській столиці лідери обговорять й надання подальшої військової та гуманітарної допомоги Україні.