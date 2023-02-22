Пригожин на тлі мертвих найманців "Вагнера" поскаржився на брак боєприпасів

1 година тому

Автор фото, Reuters

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин знову розкритикував російський генштаб за те, що його найманцям начебто не постачають боєприпаси.

На одному з пов'язаних із Пригожиним телеграм-каналів з'явилося дві фотографії: знімок, на якому видно кілька десятків тіл загиблих, а поряд - документ із витратами боєприпасів.

BBC не публікує ці фотографії, оскільки зазвичай не демонструє знімки, на яких видно вбитих людей.

"Це хлопці, які загинули вчора через снарядний голод так званий. Їх має бути вп'ятеро менше. Уп'ятеро. Матері, дружини та діти отримають їхні тіла. Хто винен у тому, що вони загинули? Винні ті, хто мав вирішити питання про постачання нам достатньої кількості боєприпасів", - йдеться в заяві Пригожина.

Він заявив, що постачання боєприпасів мали б схвалити голова російського генштабу Валерій Герасимов або міністр оборони Сергій Шойгу.

"Жоден із них не хоче ухвалювати рішення", - поскаржився Пригожин.

За словами Пригожина, проблеми з постачанням у "Вагнера" почалися після боїв під Соледаром, у яких, за його словами, брали участь лише підрозділи "Вагнера", хоча міністерство оборони РФ спробувало зобразити ситуацію так, ніби в боях брали участь і військові міністерства оборони.

Нинішня заява Пригожина - його черговий аргумент у суперечці про боєприпаси з міноборони Росії.

До цього у пов'язаних із ПВК "Вагнер" каналах з'являлися його скарги на погане постачання, а російське військове відомство у вівторок випустило заяву, в якій стверджується, що боєприпасів для ПВК "Вагнер" поставляється навіть більше, ніж ті просять.

Українські та західні спецслужби неодноразово писали про велику кількість втрат серед найманців ПВК "Вагнер". Це вони пов'язували з тактикою штурму, що не передбачає піклування про життя людей.

Пригожин, який заснував "Вагнер", роками мав тісні зв'язки з Володимиром Путіним, але війна в Україні спричинила все більш запекле суперництво між найманцями та регулярною армією, і аналітики вважають, що російський президент більше не прислухається до нього.

Минулого року Пригожин почав відкрито вербувати найманців для "Вагнера" в російських тюрмах. Завербовані ним люди пізніше брали активну участь в боях на Донбасі і частково забезпечили військові успіхи Росії в боях у Соледарі.