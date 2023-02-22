"Яйце Годзілли". На японському пляжі знайшли загадкову кулю
- Шаймаа Халіл
- кореспондент з Токіо
Велику металеву кулю викинуло на берег у Японії.
Поліція оточила пляж. Фахівці з'ясовують, що це за предмет, а також звідки він взявся.
Відомо, що куля всередині порожня, загрози не становить. Її просканували і виявили, що вибухових речовин вона не містить.
Багато хто підозрює, що це якийсь буй.
Знахідку виявили у місті Хамамацу японської префектури Сідзуока. Вона спантеличила місцевих і викликала шквал припущень. Вони вже навіть дали їй кілька назв: "яйце Годзілли", "інопланетний м'яч" та "швартовий буй".
Японська телекомпанія NHK показала кадри, де двоє чиновників на пляжі дивляться на іржаву металеву сферу діаметром близько 1,5 м.
Місцева влада заявила, що найближчим часом об'єкт приберуть.
Такі знахідки зазвичай не викликають підозр, але цього разу влада розхвилювалась на тлі ситуації в США, де на початку лютого американські військові збили китайську повітряну кулю, яка, як упевнені у Вашингтоні, вторглася в американський повітряний простір зі шпигунськими цілями.
У середу Японія окремо висловила Китаю занепокоєння у зв'язку з імовірними повітряними кулями-спостерігачами, поміченими над її небом щонайменше тричі з 2019 року. Пекін заперечує звинувачення у шпигунстві. Міністри оборони двох країн зустрілися у середу у рамках першого за чотири роки двостороннього діалогу з питань безпеки на найвищому рівні.