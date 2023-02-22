"Яйце Годзілли". На японському пляжі знайшли загадкову кулю

Шаймаа Халіл

кореспондент з Токіо

49 хвилин(и) тому

Автор фото, NHK Підпис до фото, Японська поліція і місцева влада поки не кажуть, що це за підозрілий об'єкт

Велику металеву кулю викинуло на берег у Японії.

Поліція оточила пляж. Фахівці з'ясовують, що це за предмет, а також звідки він взявся.

Відомо, що куля всередині порожня, загрози не становить. Її просканували і виявили, що вибухових речовин вона не містить.

Багато хто підозрює, що це якийсь буй.

Знахідку виявили у місті Хамамацу японської префектури Сідзуока. Вона спантеличила місцевих і викликала шквал припущень. Вони вже навіть дали їй кілька назв: "яйце Годзілли", "інопланетний м'яч" та "швартовий буй".

Японська телекомпанія NHK показала кадри, де двоє чиновників на пляжі дивляться на іржаву металеву сферу діаметром близько 1,5 м.

Місцева влада заявила, що найближчим часом об'єкт приберуть.

Такі знахідки зазвичай не викликають підозр, але цього разу влада розхвилювалась на тлі ситуації в США, де на початку лютого американські військові збили китайську повітряну кулю, яка, як упевнені у Вашингтоні, вторглася в американський повітряний простір зі шпигунськими цілями.