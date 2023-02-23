У Росії біля кордону з Україною розбився військовий літак. Що відомо

1 година тому

Автор фото, КРАСИЛЬНИКОВ СТАНИСЛАВ Підпис до фото, Російський штурмовик Су-25 в зоні бойових дій Україні (архівне фото)

Літак міноборони Росії розбився у Бєлгородській області Росії, повідомив губернатор В'ячеслав Гладков.

"У Валуйському міському окрузі впав літак МО. Зараз на місці працюють слідча група та співробітники МНС. Причина того, що сталося, з'ясовується. Ситуація під контролем", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Цей район прилягає до кордону з Україною - Харківською областю.

Саме з-під Бєлгорода російські ракети та літаки обстрілюють Харків та область.

Автор фото, Baza

Автор фото, Baza Підпис до фото, місце падіння літака Су-24

Пізніше агентство ТАСС повідомило, що впав фронтовий бомбардувальник Су-24.

Пілот літака Су-24 катапультувався, повідомили агентству джерела у силових структурах. Стан пілота з'ясовується.

"За словами нашого джерела, при ударі об землю повітряне судно спалахнуло. Зараз горить господарська споруда", - повідомляє ТАСС.

Однак інше державне агентство РИА Новости з посиланням на міноборони повідомило, що впав літак Су-25 і його пілот загинув.

"Міноборони РФ повідомило, що після виконання бойового завдання при поверненні на аеродром базування у Білгородській області зазнав катастрофи Су-25 ВКС Росії. Льотчик загинув, літак упав у безлюдній місцевості, руйнувань на землі немає", - зазначає ЗМІ.

За попередніми даними, причиною катастрофи стала технічна несправність.