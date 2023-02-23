Пілот зробив селфі з китайською кулею-шпигункою. Чому фото стало "легендою Пентагону"

Сем Кабрал

BBC News, Вашингтон

1 година тому

Автор фото, US Department of Defense Підпис до фото, Селфі, як повідомляється, "стала легендарним" всередині Пентагона

Міноборони США опублікувало фото, зроблене льотчиком, коли він пролітав над китайською повітряною кулею, збитою на початку цього місяця.

Селфі зробили з кабіни літака-розвідника U-2, коли військові відстежували просування кулі над континентальною частиною США.

Пекін наполягає, що повітряна куля була метеорологічним дирижаблем, який збився з курсу.

Але Вашингтон заявляє, що повітряна куля була частиною розгалуженої китайської програми збору розвідувальних даних.

У той час, як куля летіла над територією США, щонайменше два літаки збирали інформацію про її характеристики і траєкторію.

Раніше цього місяця високопоставлений чиновник держдепартаменту заявив, що польоти виявили, що куля "здатна проводити операції зі збору сигналів розвідки".

Влада вперше дізналися про кулю, коли вона перетнула повітряний простір Аляски 28 січня.

Винищувачі Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD) - спільної операції США і Канади - виявили сторонній об'єкт, але не стали збивати його.

Офіційні особи пояснили, що не можуть збити повітряну кулю над землею, бо її розмір і розкидання уламків становлять загрозу для цивільних людей на землі.

Раніше в цьому місяці представник оборонного відомства сказав законодавцям США, що повітряна куля була такою ж високою, як Статуя Свободи, і мала "корисний вантаж розміром з літак".

Фотографію, яку опублікували у середу, зробили за день до того, як кулю збили на узбережжі штату Південна Кароліна 4 лютого. Світлина, як повідомляється, "стала легендарною" всередині Пентагона.

Кажуть, що куля зависла на висоті 60 000 футів (18 200 метрів) у повітрі.

Літаки U-2 регулярно літають на висотах понад 70 000 футів, за даними військово-морських США.

Одномісний літак розвідки і спостереження, який прозвали Dragon Lady, раніше використовувався ЦРУ. Його пілоти зобов'язані носити скафандри повного тиску, схожі на ті, які носять астронавти.

Минулої п'ятниці закінчили збирати розкидані по Атлантичному океану залишки повітряної кулі.