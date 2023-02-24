Підбитий танк у Берліні та 461 янгол у Лондоні. Акції на підтримку України у фото
По всьому світу на день річниці повномасштабного російського вторгнення проходять акції на підтримку України.
Ще ввечері 23 лютого знакові будівлі в багатьох містах, зокрема в Нью-Йорку, Брюсселі, Парижі та Тбілісі, засвітилися синьо-жовтими кольорами.
У Лондоні в український прапор перетворили проїзну частину перед російським посольством.
Також ввечері в четвер почалися різні заходи на підтримку України.
Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак з дружиною у синьо-жовтому вбранні стоять біля посла України Вадима Пристайка з дружиною та українськими військовими під час хвилини мовчання.
У Берліні навпроти посольства Росії в Німеччині поставили підбитий російський танк T-72 як "символ падіння Росії".
Біля підбитого танка стоїть активіст з крилами і плакатом: "Якщо Путін перестане боротися, то війна закінчиться. Якщо Україна перестане боротися, то Україна перестане існувати".
Акції пройшли в багатьох містах Польщі, яка прийняла більшу частину українських біженців.
Акції солідарності тривають і в п'ятницю.
461 паперовий янгол звисає зі стелі в українському католицькому соборі в Лондоні. Кожен янгол символізує дитину, яка загинула через війну.
Екс-прем'єр Борис Джонсон, якого президент Зеленський назвав "справжнім другом України", разом із мером Лондона Садіком Ханом запалив свічку в соборі.
Багато людей зібрав мітинг у столиці Латвії.
Акція пройшла і в Алмати (Казахстан), де квіти та прапори клали до пам'ятника українському поету Тарасу Шевченку.
Акції до річниці вторгнення проходять і в багатьох українських містах.
У столиці президент Зеленський вручив державні нагороди і присвоїв почесні звання військовим та цивільним, а також передав бойові прапори військовим частинам ЗСУ та штурмовим бригадам "Гвардії наступу".
У Києві швейцарський художник по світлу і режисер Геррі Хофштеттер підсвітив декілька будівель в рамках арт-туру по містах України.
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