Підбитий танк у Берліні та 461 янгол у Лондоні. Акції на підтримку України у фото

1 година тому

Автор фото, EFE/REX/ Підпис до фото, 461 паперовий янгол звисає зі стелі в українському католицькому соборі в Лондоні. Кожен янгол символізує дитину, яка загинула через війну.

По всьому світу на день річниці повномасштабного російського вторгнення проходять акції на підтримку України.

Ще ввечері 23 лютого знакові будівлі в багатьох містах, зокрема в Нью-Йорку, Брюсселі, Парижі та Тбілісі, засвітилися синьо-жовтими кольорами.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У Парижі під час урочистої церемонії за участі міської голови Анн Ідальго підсвітили Ейфелеву вежу

У Лондоні в український прапор перетворили проїзну частину перед російським посольством.

Автор фото, Getty Images

Також ввечері в четвер почалися різні заходи на підтримку України.

Автор фото, Anadolu Agency Підпис до фото, Берлін

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Брюссель

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Сідней

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Штаб-квартира ООН в Нью-Йорку

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак з дружиною у синьо-жовтому вбранні стоять біля посла України Вадима Пристайка з дружиною та українськими військовими під час хвилини мовчання.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Лондон, Даунінг стріт 10

У Берліні навпроти посольства Росії в Німеччині поставили підбитий російський танк T-72 як "символ падіння Росії".

Автор фото, ODD ANDERSEN Підпис до фото, Іржавий російський танк біля посольства Росії в Німеччині

Біля підбитого танка стоїть активіст з крилами і плакатом: "Якщо Путін перестане боротися, то війна закінчиться. Якщо Україна перестане боротися, то Україна перестане існувати".

Автор фото, Reuters

Акції пройшли в багатьох містах Польщі, яка прийняла більшу частину українських біженців.

Автор фото, Getty Images

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Краків

Акції солідарності тривають і в п'ятницю.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Осака, Японія

461 паперовий янгол звисає зі стелі в українському католицькому соборі в Лондоні. Кожен янгол символізує дитину, яка загинула через війну.

Екс-прем'єр Борис Джонсон, якого президент Зеленський назвав "справжнім другом України", разом із мером Лондона Садіком Ханом запалив свічку в соборі.

Автор фото, EFE/REX

Багато людей зібрав мітинг у столиці Латвії.

Підпис до фото, Рига

Акція пройшла і в Алмати (Казахстан), де квіти та прапори клали до пам'ятника українському поету Тарасу Шевченку.

Автор фото, Getty Images

Акції до річниці вторгнення проходять і в багатьох українських містах.

Автор фото, Уніан Підпис до фото, "Промені пам'яті" запалили у Львові над могилами українських військових

У столиці президент Зеленський вручив державні нагороди і присвоїв почесні звання військовим та цивільним, а також передав бойові прапори військовим частинам ЗСУ та штурмовим бригадам "Гвардії наступу".

Автор фото, Офіс президента

У Києві швейцарський художник по світлу і режисер Геррі Хофштеттер підсвітив декілька будівель в рамках арт-туру по містах України.