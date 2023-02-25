$10 млрд від США та 10-й пакет санкцій від ЄС: що надають Україні союзники через рік після російського вторгнення

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Рік по тому, як Росія вторглася до України, США оголосили про надання чергового пакету фінансової допомоги - у 10 млрд доларів. А ЄС погодив 10-й пакет санкцій проти Росії.

Як йдеться у заяві Держсекретаря США Ентоні Блінкена, гроші із нового допомогового пакету підуть на підтримку українського бюджету та додаткову підтримку енергетичного сектору, який зазнав масштабних втрат через масовані ракетні удари Росії по українській інфраструктурі.

Новий допомоговий пакет є грантовим.

Переважно кошти, виділені урядом США, будуть розподілятися через програму Світового банку "Державні видатки на зміцнення адміністративної спроможності" (PEACE). Вини виділятимуться за принципом реімбурсації, - коли видатки на певні затверджені цілі будуть здійснені та підтверджені, їх відшкодують із коштів програми.

Як наголошується у заяві Держсекретаря США, ці кошти є критично важливими для України у той час, як вона захищає себе від російської агресії, щоб уряд міг "продовжувати фінансувати критичні потреби громадян, такі, як охорона здоров'я, освіта та екстрені служби".

Фінансова допомога США є частиною спільних зусиль партнерів України, таких, як ЄС (який домовився виділити 18 млрд євро фінансової допомоги Україні у 2023 році), Велика Британія, Канада та Японія.

Крім того, на розгляді в Конгресі перебуває ще один додатковий пакет допомоги енергетичному сектору України на 250 млн доларів, який, згідно із заявою Держсекретаря, буде використаний на покриття невідкладних потреб галузі, наприклад, на закупівлю знищеного росіянами обладнання для електропостачання. Раніше США вже надали на покриття нагальних потреб української енергетики 270 млн доларів.

Напередодні міністерство оборони США оголосило про надання Україні чергового пакету військової допомоги на 2 млрд доларів.

10-й санкційний пакет від ЄС - каучук в обмін на алмази і ядерку?

Ввечері 24 лютого посли ЄС погодили 10-й від початку російського вторгнення в Україну пакет санкцій проти Росії.

Як йдеться у повідомленні головуючої в Європейській Раді Швеції, новий пакет передбачає посилення обмежень на експорт до Росії товарів та технологій подвійного призначення. Йдеться про встановлення експортного контролю для майже п'яти десятків електронних компонентів, які можуть використовуватися у російських системах озброєння і, зокрема, у дронах, ракетах та гелікоптерах, а також у специфічних матеріалах і тепловізійних камерах. Сума обмежень оцінювалася раніше у близько 11 млрд євро.

Крім того, передбачається розширення списку підсанкційних осіб-громадян Росії, які підтримують війну проти України та поширюють пропаганду, а також заходи проти російської дезінформації.

Під санкціями також мають опинитися іранські підприємства, причетні до постачання дронів Росії.

Як пише Deutsche Welle з посиланням на європейських дипломатів, під час обговорення нового пакету санкцій дискусії викликало питання імпорту синтетичного каучуку із Росії. І Польща використала його, аби "виторгувати" додаткові обмеження.

"Ці умови включають санкції проти відповідальних за незаконну депортацію українських дітей до РФ, санкції проти імпорту російських алмазів, подальшу роботу щодо обмежувальних заходів проти ядерного сектору Росії, запуск процесу щодо штрафних заходів проти 150 російських пропагандистів відповідно до запропонованого Варшавою списку", - пише DW.