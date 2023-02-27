Нічна атака "шахедів": нові удари по Хмельницькому, є загиблий

1 година тому

Автор фото, Генеральний штаб ЗСУ Підпис до фото, "Шахед" - фото ілюстративне

У ніч проти 27 лютого росіяни атакували Україну ударними дронами типу Shahed з північного напрямку, повідомили в Повітряних силах ЗСУ. В результаті ударів по Хмельницькому загинула людина.

А вранці 27 лютого по всій Україні було оголошено повітряну тривогу, яка тривала до 9:30.

Після відбою тривоги стало відомо, що в Одеській області аварійно вимкнулася високовольтна лінія, через що без світла залишилися усі райони Одеси, повідомили в ДТЕК. Там також зазначили, що енергетики розпочнуть аварійно-відновлювальні робочи одразу після завершення тривоги.

Лише напередодоні "Укренерго" повідомляв, що в Одеській області зняли обмеження на подачу електрики, що діяли після масованого обстрілу 4 лютого.

Крім того, в Одесі вимкнули водопостачання, не працює електротранспорт.

Біля Києва все збили

Всього вночі було випущено до 14 БпЛА-камікадзе, 11 із них знищила протиповітряна оборона, повідомило повітряне командування "Центр". Ці ж дані підтвердили і в Генштабі.

Зокрема, навколо Києва вночі збили 9 безпілотників, і, за попередніми даними, обійшлося без жертв, повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Там також зазначили, що атака дронів здійснювалася двома хвилями, максимально розтягнутими за часом.

"Таким чином противник намагався реалізувати свою тактичну мету - виснажити нашу ППО. Тому остання нічна повітряна тривога в Києві тривала довгих п'ять з половиною годин", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, на Київщині обійшлося без жертв та влучань в об'єкти інфраструктури.

Удари по Хмельниччині

Голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій повідомив, що по Хмельницькому було завдано три удари.

"Завдано три удари по місту Хмельницькому. За попередньою інформацією, маємо одного загиблого та четверо поранених. Триває гасіння пожеж. Постраждали цивільні будинки", - повідомив голова ОВА в телеграмі.

Мер Хмельницького Олександр Симчишин уточнив, що через атаку "шахедів" у місті загинула одна людина - рятувальник ДСНС.

"Загинув під час виконання службового обов'язку", - написав міський голова Хмельницького у телеграмі.

Водночас цієї ж ночі Запоріжжя зазнало обстрілів із зенітно-ракетних систем С-300, повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації.

"Постраждав один з об'єктів інфраструктури. На щастя, обійшлося без жертв. Крім того, один із запущених російських снарядів, ймовірно, впав у воду", - йдеться у повідомленні ОВА.

А керівник ОП Андрій Єрмак уточнив, що йдеться про адмінбудівлю на острові Хортиця.

"Прильот зафіксовано по острову Хортиця. Загорілася адмінбудівля", - повідомив він у Телеграм.

Від ночі і до ранку росіяни також обстрілюють Херсон, повідомив заступник голови облради Юрій Соболевський. Він також повідомив про одного загиблого цієї ночі.

"Орки вночі щільно працювали Херсоном. З ранку також чути вибухи. За останню добу внаслідок ворожих обстрілів загинула одна людина, ще двоє отримали поранення", - повідомив він у Телеграм, зазначивши, що "ЗСУ добре відпрацювало ворожі позиції на лівому березі, чекаємо на підтвердження".

Автор фото, Олег Синєгубов/Харківська ОВА/Telegram