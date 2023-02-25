Мегатюрма татуйованих бандитів: Сальвадор розміщує десятки тисяч затриманих в одній в'язниці

46 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Першу групу з 2000 арештованих, яких підозрюють в належності до банд, перевели до величезної нової в'язниці у невеликій, меншій за Київську область, центральноамериканській країні Сальвадор. Ця мегав'язниця є ключовим символом самопроголошеної війни президента Наїба Букеле зі злочинністю.

Десятки тисяч підозрюваних в участі у бандах арештували в країні в рамках надзвичайного стану після сплеску вбивств та інших насильницьких злочинів.

Очікується, що у цій в'язниці розмістять понад 40 тисяч людей.

Фотографії з будівлі показують першу велику групу в'язнів - татуйованих та босих, яких заводять до приміщення.

Автор фото, Reuters

Автор фото, Reuters

Ув'язнених залишають сидіти на підлозі, заклавши руки за голені голови, розміщують щільно один до одного, перш ніж їх відводять до камер.

Автор фото, Reuters

Президент Букеле написав у твітері, що першу групу у 2000 людей переведуть "на світанку, протягом однієї операції" до Центру боротьби з тероризмом, який, за його словами, є найбільшою в'язницею в Америці.

"Це буде їхній новий дім, де вони житимуть десятиліттями, усі змішані (мається на увазі належність до ворогуючих банд. - Ред.), не маючи змоги завдати більше шкоди населенню".

Автор фото, Reuters

Автор фото, Reuters

Мегав'язниця в Теколуці, за 74 кілометри на південний схід від столиці країни Сан-Сальвадор, складається з восьми будівель. За словами уряду, кожна має 32 камери площею близько 100 квадратних метрів, де можуть утримувати "понад 100" ув'язнених.

У кожній камері є лише дві раковини та два туалети.

Автор фото, Reuters

Автор фото, Reuters

Президент Букеле оголосив "війну бандам" у березні минулого року, ухваливши надзвичайні заходи, які кілька разів подовжувалися.

Надзвичайні заходи викликали суперечки, оскільки вони обмежують деякі конституційні права, наприклад, дозволяють силам безпеки арештовувати підозрюваних без ордера.

Автор фото, Reuters

Понад 64 тисячі підозрюваних затримали під час антикримінальної операції.