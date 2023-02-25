"Володар перснів": фанатів чекають кілька нових фільмів

35 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Пітер Джексон був режисером трилогій "Володар перснів" та "Гобіт"

У компанії Warner Bros підтвердили, що протягом наступних кількох років буде випущено більше фільмів за мотивами "Володаря перснів".

Оригінальні фільми, зірками яких були сер Ієн Маккеллен, Елайджа Вуд та Орландо Блум, зібрали в прокаті близько 3 мільярдів доларів.

Вони також отримали кілька премій "Оскар", у 2004 році "Повернення короля" отримав нагороди за найкращий фільм та найкращу режисуру Пітера Джексона.

Новину про кілька нових фільмів повідомив виконавчий директор Warner Bros Девід Заслав.

У 2022 році, коли телесеріал "Володар перснів: Перстень всевладдя" вийшов в ефір на Amazon, шанувальники кінофраншизи насолоджувалися більшим вмістом "Володаря перснів".

Його створення коштувало приблизно 950 млн доларів і розповідає про життя Середзем'я за тисячі років до того, як розгортатимуться дії книг і фільмів.

Робота над другою серією почалася в жовтні минулого року.

Минулого року шведська ігрова компанія Embracer Group купила права на адаптацію творів Джона Роналда Руела Толкіна, зокрема "Володар перснів" і "Гобіт".

Це означає, що якщо буде укладено будь-яку угоду щодо фільмів, ігор чи товарів, вони отримають від цього дохід і мають бути включені в процес розробки.

У заяві для Variety Пітер Джексон і його співробітники Френ Уолш і Філіппа Боєнс повідомили, що Embracer і Warner Bros "тримали нас в курсі кожного кроку" про потенційні нові фільми.

"Ми з нетерпінням чекаємо подальшої розмови з ними, щоб почути їхнє бачення розвитку франшизи", - додали вони.

Лі Ґінчард, який керує Embracer, сказав, що компанія "в захваті" від співпраці з Warner Bros, а також New Line Cinema, які продюсували попередні три фільми "Володар перснів".

У своїй заяві Ґінчард зазначив, що компанія "поверне незрівнянний світ Джона Роналда Руела Толкіна на великий екран новими та захоплюючими способами".