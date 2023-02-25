Конфлікт у G20: зустріч зайшла в глухий кут через незгоду Росії і Китаю із заявою щодо України

Олівер Слоу

BBC News

52 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Міністри фінансів 20 найбільших економік світу не змогли узгодити заключну заяву за підсумками переговорів в Індії через розбіжності щодо війни в Україні.

Росія і Китай на переговорах G20 відмовилися засудити вторгнення до України.

Москва звинуватила країни Заходу в дестабілізації зустрічі та "антиросійськості".

Через рік після вторгнення Росії конфлікт продовжує впливати на світову економіку.

Попередні зустрічі членів G20 також не принесли спільної заяви після того, як Росія, член групи, вторглася в Україну в лютому минулого року, що викликало широке засудження.

Індія, яка приймала переговори в південному місті Бенгалуру, опублікувала "резюме головуючої сторони" з зустрічі, зазначивши, що на дводенній зустрічі були "різні оцінки ситуації та санкцій".

У примітці говориться, що два абзаци щодо війни, які, як стверджується, адаптували з декларації лідерів G20 на Балі в листопаді 2022 року, були "погоджені всіма країнами-членами, крім Росії та Китаю".

Міністерство закордонних справ Росії висловило жаль з приводу того, що "діяльність G20 продовжує дестабілізувати спільнота західних держав і продовжує використовувати її в антиросійській... формі".

У Москві звинуватили США, Європейський Союз і загалом G7 у "явному шантажі", закликавши їх "визнати об'єктивні реалії багатополярного світу".

Високопоставлений індійський чиновник Аджай Сет заявив на прес-конференції, що представники Росії та Китаю не погоджуються з формулюванням щодо України, оскільки "їхній мандат полягає в тому, щоб займатися економічними та фінансовими питаннями".

"З іншого боку, всі інші 18 країн відчули, що війна має наслідки для світової економіки" і це потребує згадки, додав він.

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер сказав: "Це війна. І ця війна має причину, має одну причину, і це Росія та Володимир Путін. Це має бути чітко висловлено на фінансовій зустрічі G20".

Цього тижня Пекін активізував свої дипломатичні зусилля щодо конфлікту, високопоставлений дипломат Ван Ї здійснив тур Європою, який завершився теплим прийомом президента Росії Володимира Путіна в Москві.