Пошкодження у Білорусі російського розвідувального літака А-50. Що відомо

Антуанетта Редфорд

BBC News

51 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, А-50 на військовому параді у Москві, 2020 рік

Білоруські опозиціонери в еміграції стверджують, що поблизу Мінська був пошкоджений російський військовий літак в результаті час атаки безпілотника.

Інформація про вибухи на військовому аеродромі "Мачулищі"почала ширитися телеграм-каналами напередодні. Район аеродрому розташований за 12 км від Мінська.

За словами керівника опозиційного об'єднання колишніх білоруських силовиків BYPOL Олександра Азарова, удар по літаку далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 здійснили білоруські партизани за допомогою дронів.

"Це були безпілотники. Учасники операції - білоруси", - сказав Азаров.

Внаслідок ударів пошкоджені передня й центральна частини літака, а також його радар і антена, повідомляє BYPOL у телеграмі.

У бесіді з ВВС Франтішек Вячорка, радник лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської, назвав напад "творчим" і "витонченим".

"Це було дуже сміливо, адже білоруси перебувають у ситуації тотального терору", - сказав він BBC News.

Він додав, що опозиції "безумовно, допомогли місцеві жителі, допомогли військові", щоб завдати шкоди літаку.

Проте підтвердити розповідь опозиції про те, що сталося, ВВС поки що не може.

Міністерства оборони Росії та Білорусі поки що публічно не коментують інцидент.

BYPOL, що взяла на себе відповідальність за удар по літаку, складається з колишніх працівників правоохоронних органів Білорусі, які нині опозиційні офісу президента Олександра Лукашенка.

Уряд Лукашенка додав її до списку терористичних організацій.

Хоча Білорусь не є прямим учасником війни в Україні, але вона надала матеріально-технічну підтримку Росії для вторгнення, дозволивши російським військам увійти в Україну через свою територію.

Протягом останніх місяців Росія і Білорусь також проводять спільні військові навчання.

Літак, який міг бути пошкодженим, Росія використовує для підготовки та здійснення ракетних ударів по Україні.

ВВС News Україна звернулась до української влади за коментарем щодо цієї ситуації.

Частина російських воєнних блогерів припускають, що до удару могла бути причетна Україна.

Натомість експерти фонду "Повернись живим" під час ефіру ввечері 25 лютого вказали, що Україна має принципове рішення не завдавати ударів по об'єктах у Білорусі. Тому якщо атака і була, то її дійсно, швидше за все, здійснили білоруси.