Відому модель вбили і розчленували. Кого звинувачують

19 хвилин(и) тому

Автор фото, Instagram/Reuters Підпис до фото, Еббі Чой була відомою світською левицею з більш ніж 100 тисячами підписників

Гонконзькі ЗМІ розкрили жахливі подробиці смерті відомої світської левиці та моделі Еббі Чой.

28-річну жінку жорстоко вбили у її заміському будинку.

Попередньою причиною вбивства є грошова суперечка.

Наразі затримали колишнього чоловіка жінки Алекса Квонга. Звинувачення у вбивстві також висунули його близьким: батьку, матері та старшому брату.

Відомо, що Еббі Чой зникла 22 лютого.

Жахливі подробиці її вбивства вразили Гонконг.

Злочинець розчленував тіло, а шматки розклав по різних місцях.

Голову молодої жінки одразу не знайшли. Це вдалося зробити лише через три дні за 27 км від того місця, де її бачили востаннє, повідомляє South China Morning Post.

На місці події гонконзькі поліцейські виявили електропилу та м'ясорубку.

Колишнього чоловіка моделі вже затримали, він намагався виїхати з Гонконгу на човні. Крім того, його батьку, матері та старшому брату висунули обвинувачення у вбивстві.

У неділю поліція також заарештувала п'ятого підозрюваного, який був пов'язаний із колишнім тестем убитої жінки.

"Ми вважаємо, що жертва та сім'я її колишнього чоловіка мали багато фінансових суперечок, пов'язаних з величезними сумами грошей", — зазначили правоохоронці.

Еббі Чой мала двох дітей від колишнього чоловіка Алекса Квонга та двох дітей від Кріса Тема — її партнера з 2016 року.