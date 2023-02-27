Чому пошкоджений у Білорусі літак А-50 є важливою ціллю

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Російський літак А-50 на фото під час військових навчань у 2020 році

Білоруські опозиціонери в еміграції стверджують, що поблизу Мінська в результаті атаки безпілотника був пошкоджений російський військовий літак.

Якщо інформація про пошкодження "літаючого радара" А-50 на військовому аеродромі в Мачулищах підтвердиться, то це означатиме, що це швидше за все була добре спланована атака, а не просто удар по першому ліпшому літаку, пише військовий оглядач ВВС Павло Аксьонов.

На аеродромі, судячи з публікацій у пресі та знімків, що з'явилися в інтернеті, базувалися винищувачі-перехоплювачі МіГ-31, а також військово-транспортні Іл-76 та інші літаки. Але удару зазнав саме А-50. Такий літак - дуже важлива військова ціль. Це "очі та вуха" авіаційного угруповання, а заразом і його "нервовий центр".

Літак далекого радіолокаційного виявлення (ДРЛВ), як називається А-50, потрібен для того, щоб контролювати повітряний простір, в якому діє авіація, виявляючи цілі, координуючи та спрямовуючи свої бойові літаки. Це найважливіший елемент будь-якої сучасної авіаційної операції - такий радар розширює можливості контролю повітряного простору там, де бракує потужних наземних станцій та центрів управління.

Біля кордонів України, Румунії та над Чорним морем від початку російського вторгнення в Україну майже постійно чергують західні літаки AWACS (Airborne Warning and Control System - Авіаційна система радіолокаційного виявлення та наведення, тобто аналог літака А-50), які, ймовірно, надають інформацію ЗСУ.

У Росії існує дев'ять літаків А-50 та чотири модернізовані версії - А-50У. З незалежних джерел підтвердити інформацію про характер пошкоджень літака наразі неможливо, але в будь-якому випадку - чи був пошкоджений носій, чи радіолокаційне обладнання (найбільша, найпомітніша та найуразливіша деталь А-50 - "тарілка" радара нагорі фюзеляжу) - швидше за все, він вийшов з ладу як літак ДРЛВ і підлягає ремонту.

Вибухи на аеродромі

Інформація про вибухи на військовому аеродромі "Мачулищі"почала ширитися телеграм-каналами напередодні. Район аеродрому розташований за 12 км від Мінська.

За словами керівника опозиційного об'єднання колишніх білоруських силовиків BYPOL Олександра Азарова, удар по літаку далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 здійснили білоруські партизани за допомогою дронів.

"Це були безпілотники. Учасники операції - білоруси", - сказав Азаров.

Внаслідок ударів пошкоджені передня й центральна частини літака, а також його радар і антена, повідомляє BYPOL у телеграмі.

У бесіді з ВВС Франтішек Вячорка, радник лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської, назвав напад "творчим" і "витонченим".

"Це було дуже сміливо, адже білоруси перебувають у ситуації тотального терору", - сказав він BBC News.

Він додав, що опозиції "безумовно, допомогли місцеві жителі, допомогли військові", щоб завдати шкоди літаку.

Проте підтвердити розповідь опозиції про те, що сталося, ВВС поки що не може.

Пошкодження російського розвідувального літака А-50 на білоруському аеродромі "Мачулищі" - є гарною новиною для України, адже цей літак допомагав росіянам вести бойові дії проти України, заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону. Зокрема, цей літак проводить радіолокаційну розвідку української території, сканує відпрацювання засобів ППО та виявляє, де вони розташовані, а також відстежує зліт, посадку та напрямки руху нашої авіації. Саме цей літак супроводжує атаки крилатими ракетами по території України.

"Ці літаки дуже важливі для ведення бойових дій, і Україна теж хотіла б мати такі літаки, які б теж забезпечували дії нашої авіації та розвідки", - сказав Ігнат, додавши, що союзники України мають такі літаки.

За словами речника Повітряних сил ЗСУ, Росія має близько 9 розвідувальних літаків.

Міністерства оборони Росії та Білорусі поки що публічно не коментують інцидент.

BYPOL, що взяла на себе відповідальність за удар по літаку, складається з колишніх працівників правоохоронних органів Білорусі, які нині опозиційні офісу президента Олександра Лукашенка.

Уряд Лукашенка додав її до списку терористичних організацій.

Хоча Білорусь не є прямим учасником війни в Україні, але вона надала матеріально-технічну підтримку Росії для вторгнення, дозволивши російським військам увійти в Україну через свою територію.

Протягом останніх місяців Росія і Білорусь також проводять спільні військові навчання.

Літак, який міг бути пошкодженим, Росія використовує для підготовки та здійснення ракетних ударів по Україні.

Частина російських воєнних блогерів припускають, що до удару могла бути причетна Україна.

Натомість експерти фонду "Повернись живим" під час ефіру ввечері 25 лютого вказали, що Україна має принципове рішення не завдавати ударів по об'єктах у Білорусі. Тому якщо атака і була, то її дійсно, швидше за все, здійснили білоруси.

При цьому у фонді вказують, що наразі немає жодного доказу, що пошкодження дійсно відбулось. Там порадили дочекатись появи супутникових знімків.