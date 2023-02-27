У бананах, що прямували до Бельгії, знайшли майже 9 тонн кокаїну

Ванесса Бушшлютер

BBC News

1 година тому

Автор фото, Ecuador police Підпис до фото, Пакунки з кокаїном знайшли в контейнері з бананами

Поліція Еквадору виявила майже 8,8 тонни кокаїну в вантажі бананів, що прямував до Бельгії.

Командир поліції Фаусто Салінас сказав, що орієнтовна вартість наркотиків у місці призначення склала б 330 мільйонів доларів.

Еквадор став однією з основних транзитних країн для кокаїну, виробленого в сусідніх Перу та Колумбії.

Минулого року там вилучили понад 200 тонн цього наркотику, більшу частину - в порту Гуаякіль.

Оскільки Еквадор є найбільшим у світі експортером бананів, контрабандисти часто намагаються приховати свій нелегальний товар серед фруктів, які відправляють з Гуаякіля по всьому світу.

Цю останню партію знайшли в контейнері з ящиками бананів, які мали відправити до Бельгії.

Знахідку зробили на тлі візиту міністерки внутрішніх справ Бельгії Аннеліс Верлінден і єврокомісарки Ільви Йоганссон до Еквадору та Колумбії.

Обидві чиновниці хочуть зміцнити співпрацю з цими південноамериканськими державами у боротьбі з незаконним обігом наркотиків.

За останні роки найбільшу кількість кокаїну в Європейському Союзі вилучили саме у Бельгії, а головним пунктом ввезення нелегального наркотику є порт Антверпена.

Директор Європейського центру моніторингу наркотиків і наркозалежності Алексіс Госділ цього місяця заявив, що "дедалі більший потік кокаїну тепер загрожує всьому Європейському Союзу".

"Я глибоко стурбований тим, що розширення ринку кокаїну в ЄС призводить до зростання насильства та корупції в державних установах і управлінні", - попередив він.

В Еквадорі різко зросло насильство, пов'язане з контрабандою наркотиків, оскільки потужні мексиканські картелі проникли в місцеві банди, щоб отримати контроль над прибутковим бізнесом.

В'язниці переповнені, а бійки між ворогуючими бандами за ґратами призвели до загибелі багатьох людей.