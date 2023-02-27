"Щасливі мати щось подібне". Як найбільшу жабу у світі рятують від вимирання

Гелен Бріггз

Кореспондентка з питань довкілля

1 година тому

Автор фото, Jeanne D'arc Petnga Підпис до фото, Cedric Fogwan holds aloft one of the record-breaking goliath frogs

Коли Седрік Фогван вперше побачив жабу-голіафа, він був вражений її розмірами - як в домашньої кішки.

За його словами, коли тримаєш її в руках - то наче тримаєш дитину.

Камерунський природоохоронець був настільки вражений, що створив проєкт порятунку видів, що перебувають під загрозою.

"Коли я дізнався, що цей вид унікальний - найбільший у світі - я пишався тим, що вони живуть у нас", - каже він.

"Люди у цій місцевості кажуть, що вони щасливі мати щось подібне, і надають їй культурну цінність", - додає Фогван.

Автор фото, Cedrick Fogwan Підпис до фото, Жаби-голіафи можуть сягати у довжину 32 см і важити понад 3,25 кг

Десятиліттями в Камеруні та Екваторіальній Гвінеї на жабу-голіафа надмірно полювали - заради їжі та продажу як домашніх тварин.

Середовище її існування біля річок і струмків знищують швидкими темпами, і тепер цю жабу занесли до Червоної книги.

Про цю жабу відомо небагато, і навіть у Камеруні багато місцевих жителів не знають про її цінність для екосистеми - наприклад, що вона полює на комах, які завдають шкоди посівам.

Автор фото, Jeanne d'arc Petnga Підпис до фото, Жаба живе біля струмків, де вона гніздиться у каменях

Команда природоохоронців працює над тим, щоб переконати мисливців вести спостереження за жабами, а не вбивати їх заради їжі.

Вони також працюють з місцевими групами, щоб налагодити розведення равликів - щоб забезпечити альтернативне джерело їжі.

Їхня робота поступово приносить плоди - жаба-голіаф повертається до річок у заповіднику гори Нлонако.

Одним із переломних моментів для науковців став дзвінок від колишнього браконьєра, який повідомив про те, що його сусід зловив жабу. Седрік зміг врятувати жабу і повернути її в дику природу.

Проєкт порятунку жаби-голіафа підтримує Програма лідерства в охороні природи (CLP), яку організовують Fauna & Flora International, BirdLife International і Товариство охорони дикої природи.