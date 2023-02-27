"Щасливі мати щось подібне". Як найбільшу жабу у світі рятують від вимирання
- Гелен Бріггз
- Кореспондентка з питань довкілля
Коли Седрік Фогван вперше побачив жабу-голіафа, він був вражений її розмірами - як в домашньої кішки.
За його словами, коли тримаєш її в руках - то наче тримаєш дитину.
Камерунський природоохоронець був настільки вражений, що створив проєкт порятунку видів, що перебувають під загрозою.
"Коли я дізнався, що цей вид унікальний - найбільший у світі - я пишався тим, що вони живуть у нас", - каже він.
"Люди у цій місцевості кажуть, що вони щасливі мати щось подібне, і надають їй культурну цінність", - додає Фогван.
Десятиліттями в Камеруні та Екваторіальній Гвінеї на жабу-голіафа надмірно полювали - заради їжі та продажу як домашніх тварин.
Середовище її існування біля річок і струмків знищують швидкими темпами, і тепер цю жабу занесли до Червоної книги.
Про цю жабу відомо небагато, і навіть у Камеруні багато місцевих жителів не знають про її цінність для екосистеми - наприклад, що вона полює на комах, які завдають шкоди посівам.
Команда природоохоронців працює над тим, щоб переконати мисливців вести спостереження за жабами, а не вбивати їх заради їжі.
Вони також працюють з місцевими групами, щоб налагодити розведення равликів - щоб забезпечити альтернативне джерело їжі.
Їхня робота поступово приносить плоди - жаба-голіаф повертається до річок у заповіднику гори Нлонако.
Одним із переломних моментів для науковців став дзвінок від колишнього браконьєра, який повідомив про те, що його сусід зловив жабу. Седрік зміг врятувати жабу і повернути її в дику природу.
Проєкт порятунку жаби-голіафа підтримує Програма лідерства в охороні природи (CLP), яку організовують Fauna & Flora International, BirdLife International і Товариство охорони дикої природи.