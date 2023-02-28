Ворог знищує все. Зеленський розповів, що ситуація в Бахмуті стає все складнішою

10 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Українські військові в Бахмуті

Президент Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні, що ситуація в Бахмуті на Донеччині, де в останні місяці йдуть найбільш кровопролитні бої, стає все складнішою.

"Бахмутський напрямок - ситуація стає постійно складнішою. Постійно ворог знищує все, що можна використовувати для захисту наших позицій, для закріплення й оборони. Наші воїни, які обороняються на Бахмутському напрямку, - справжні герої", - заявив він.

Зеленський підкреслив, що українські військові на лінії фронту мають якнайшвидше отримати якнайбільше зброї, в тому числі "далекобійної, потужної зброї".

Український президент окремо підкреслив необхідність передачі Україні бойової авіації.

Зокрема, він нагадав, що напередодні Росія знову атакувала Україну дронами, більшість яких вдалося збити, але були влучання, які призвели до жертв.

"Власне передусім тому нам і потрібен авіаційний компонент ППО - сучасні бойові літаки, щоб можна було убезпечити від російського терору всю територію нашої держави. ППО повноцінне тоді, коли забезпечується, зокрема, й авіацією. Сучасною авіацією", - підкреслив президент.

Він додав, що українські збройні сили вже роблять велику роботу, але повністю захистити українське небо буде можливо, "коли буде прибране авіаційне табу у відносинах із нашими партнерами".

Бої за Бахмут

Бої на Донбасі особливо кровопролитні та посилилися за останні кілька місяців. На Бахмутському напрямку росіяни просувалися особливо активно, кілька разів російська сторона заявляла про оточення або напівоточення українських сил там.

Україна цього не підтверджувала, але відомо, що утримання міста коштує Україні великих ресурсів та людських втрат. Водночас це місто, якщо його візьмуть, відкриває шлях Росії на Краматорськ і Слов'янськ.

Наразі армія РФ зуміла суттєво просунутись з півночі та півдня Бахмуту та фактично перекрити постачання по кількох важливих трасах. Українські військові поступово відходять з міста і займають нові лінії оборони. Проте загрози оточення, як кажуть військові, наразі немає.

Президент Зеленський заявляв у лютому, що Україна намагається утримувати Бахмут, але не буде робити цього за будь-яку ціну.

"Так, це не особливо велике місто. Власне, як і багато інших на спустошеному росіянами Донбасі. Нам важливо його захистити, але не за будь-яку ціну і щоб усі загинули", - повідомляв український президент італійській газеті Corriere Della Sera Зеленський, відповідаючи на запитання, чи варто втрачати людей, захищаючи невелике містечко Бахмут на Донбасі.