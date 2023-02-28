Пожежа на нафтобазі в Туапсе та безпілотники над Бєлгородом. Що відомо

25 хвилин(и) тому

Автор фото, Anadolu Agency via Getty images Підпис до фото, Архівне фото: пожежа на нафтобазі в Бєлгороді у квітні 2022 року

На нафтобазі в Туапсе Краснодарського краю Росії сталася пожежа. Російські ЗМІ пишуть, що нафтобазу намагалися атакувати безпілотники. Схожі повідомлення надходили в ніч на вівторок також із кількох інших російських регіонів.

Повідомлення про пожежу на вулиці Індустріальній, за даними влади Туапсе, надійшло близько другої години ночі. Вогонь охопив площу 200 квадратних метрів, до 3:00 пожежу повністю загасили, стверджує міська адміністрація. Займання нібито сталося у господарській споруді та не призвело до серйозних наслідків.

На вулиці Індустріальній, де сталася пожежа, розташовується НПЗ "Роснефти". Телеграм-канали Astra та Baza, посилаючись на повідомлення місцевих жителів, пишуть, що на території нафтобази з різницею в кілька секунд пролунали два вибухи.

Агентство "РИА Новости" повідомляє з посиланням на екстрені служби, що в районі нафтобази в Туапсе зафіксували безпілотник.

Телеграм-канали, зокрема Astra і Baza, посилаючись на власні джерела, стверджують, що територію нафтобази спробували атакувати два безпілотники, але вони вибухнули "за сто метрів від нафтосховища", пошкодивши будівлю бойлерної.

Місцева влада і "Роснефть" поки що не коментують повідомлення про ймовірну атаку бази безпілотниками. Що могло спричинити пожежу на нафтобазі, не повідомляють.

Бєлгород, Адигея, Брянська область

У ніч на вівторок влада повідомила про знайдені у Бєлгороді уламки трьох безпілотників.

"Постраждалих немає, але є руйнування: десь вибиті вікна, десь трохи пошкоджені автомобілі", - повідомив губернатор В'ячеслав Гладков. Мер Бєлгорода Валентин Демидов повідомив, що один із дронів залетів у вікно квартири.

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз зранку у вівторок повідомив, що над Суражським районом збили український безпілотний літальний апарат. Постраждалих та руйнувань немає, заявив Богомаз.

Голова Адигеї Мурат Кумпілов також повідомив, що в республіці близько другої години ночі зафіксували вибух у районі селища Новий. За словами Кумпілова, там упав невстановлений літальний апарат. Рятувальники виявили на місці падіння дві вирви діаметром близько двох метрів.

Аеропорт в Санкт-Петербурзі

Аеропорт "Пулково" у Санкт-Петербурзі у вівторок вранці понад годину не приймав і не відправляв авіарейси через "невстановлений об'єкт" у небі.

Міська влада повідомляла, що в "Пулково" оголосили затримку рейсів до 12 години по Москві (11 ранку за Києвом), але аеропорт та його служби працюють у штатному режимі. Офіційної інформації про причини затримки не надходило.

Сервіс відстеження авіарейсів Flightradar також зранку показував, що в небі над Санкт-Петербургом не було цивільних літаків.

Петербурзьке видання "Фонтанка" пише, що російське міноборони своїми каналами повідомило службу "Пулково", що в повітряному просторі за 160-200 км від Санкт-Петербурга виявили невстановлений об'єкт.

Близько 12 години за московським часом російські інформагентства повідомили, що обмеження повітряного простору в Санкт-Петербурзі зняли.