Пілот розвернув літак, щоб показати пасажирам північне сяйво

Лінетт Хорсбург,

BBC News

43 хвилин(и) тому

Автор фото, Adam Groves Підпис до фото, Капітан приглушив світло, щоб пасажирам було краще видно північне сяйво

Пілот британської авіалінії EasyJet зробив поворот, щоб пасажири могли насолодитися приголомшливим північним сяйвом.

Літак прямував з Ісландії до Манчестера, коли полярне світло освітило небо над Великою Британією, що рідко трапляється.

Пасажир Адам Гроувз із Лімма, графство Чешир, сказав, що неймовірне видовище довершило його чотириденну подорож, під час якої він також заручився.

У Британії спостерігають за полярним сяйвом на своєму небі вже другу ніч.

Гроувз сказав, що він та його наречена Жасмін Мепп сиділи у правому крилі літака, що прямував зі столиці Ісландії Рейк'явіка, і вони би не змогли насолодитися сяйвом, якби не "дуже добрий" пілот.

Пара всю свою подорож Ісландією безуспішно намагалася вполювати північне сяйво.

Автор фото, BBC WEATHER WATCHERS/BRASS IN THE BRAES Підпис до фото, У Великій Британії другу ніч поспіль насолоджуються дивовижними видами

Гроувз сказав: "Ми сподівалися побачити його, коли були там, але в нас не було такої можливості".

"Ми вилетіли, на пів дороги пілот вимкнув світло, й ми могли бачити вид у лівому вікні".

"Але ми сиділи на правому боці, через декілька хвилин пілот повернув і зробив коло, щоб кожен міг побачити".

Автор фото, Adam Groves Підпис до фото, Адам Гроувз робить пропозицію своїй дівчині Жасмін під час їхньої подорожі Ісландією

Цей досвід завершив бурхливу подорож пари, каже Гроувз, під час якої його дівчина прийняла пропозицію вийти за нього заміж у красивому місці на південному узбережжі острова.

Меп сказала: "Після днів вистрибування з машини при кожній нагоді спробувати знайти північне сяйво і так його і не застати, нарешті побачити його в небі стало ідеальним закінченням нашої дуже особливої подорожі"

Прессекретарка EasyJet сказала: "Ми раді, що капітан зміг виконати контрольований маневр, щоб дозволити пасажирам побачити дивовижний вид з повітря на одну з найбільших пам'яток природи".