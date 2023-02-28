Поліція знайшла у сумці кур'єра мумію. Він назвав її Хуаніта і вважав духовною подружкою
- Ванесса Бушшлютер,
- BBC News
Поліція у Перу виявила несподівану знахідку, коли обшукала кур'єра, який привернув їхню увагу тим, що поводився як п'яний на стародавньому археологічному місці у місті Пуно.
Всередині його сумки-холодильника знайшли античну мумію.
Чоловік сказав, що жив у своїй кімнаті з перев'язаною мумією і вважав її "кимось на кшталт духовної подруги".
Він поклав залишки в мішок, щоб показати своїм друзям, сказав він.
Він пояснив, що зберігав "Хуаніту", як він прозвав мумію, у коробці в своїй кімнаті, біля телевізора. І додав, що мумія належить його батькові, не уточнивши, як вона потрапила до батька.
Експерти кажуть, що тілу від 600 до 800 років, і що, скоріше за все, це дорослий чоловік, а не жінка, як припускав кур'єр, у якого знайшли мумію.
Муміфікованому чоловіку на час смерті було понад 45 років, і він був 1,51 метра заввишки.
Мумія була загорнута в білі бинти в позі ембріона, що є типовим для багатьох доіспанських поховань у цьому районі.
До того, як у Перу прибули іспанські конкістадори, муміфікацію практикувало багато різних культур.
Деякі мумії поховали, а інші - виносили на показ під час великих фестивалів.
Поліція вилучила мумію з сумки-холодильника кур'єра та передала її міністерству культури Перу, що опікується культурною спадщиною країни.
Чоловіка, який перевозив мумію, та двох його друзів, віком від 23 до 26 років, затримали та взяли під слідство через можливі злочини проти культурної спадщини Перу.