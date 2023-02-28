Поліція знайшла у сумці кур'єра мумію. Він назвав її Хуаніта і вважав духовною подружкою

Ванесса Бушшлютер,

BBC News

28 хвилин(и) тому

Автор фото, EPA

Поліція у Перу виявила несподівану знахідку, коли обшукала кур'єра, який привернув їхню увагу тим, що поводився як п'яний на стародавньому археологічному місці у місті Пуно.

Всередині його сумки-холодильника знайшли античну мумію.

Чоловік сказав, що жив у своїй кімнаті з перев'язаною мумією і вважав її "кимось на кшталт духовної подруги".

Він поклав залишки в мішок, щоб показати своїм друзям, сказав він.

Він пояснив, що зберігав "Хуаніту", як він прозвав мумію, у коробці в своїй кімнаті, біля телевізора. І додав, що мумія належить його батькові, не уточнивши, як вона потрапила до батька.

Експерти кажуть, що тілу від 600 до 800 років, і що, скоріше за все, це дорослий чоловік, а не жінка, як припускав кур'єр, у якого знайшли мумію.

Муміфікованому чоловіку на час смерті було понад 45 років, і він був 1,51 метра заввишки.

Мумія була загорнута в білі бинти в позі ембріона, що є типовим для багатьох доіспанських поховань у цьому районі.

До того, як у Перу прибули іспанські конкістадори, муміфікацію практикувало багато різних культур.

Деякі мумії поховали, а інші - виносили на показ під час великих фестивалів.

Поліція вилучила мумію з сумки-холодильника кур'єра та передала її міністерству культури Перу, що опікується культурною спадщиною країни.