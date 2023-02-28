Вбив кота міністра. Велосипедиста відсторонили з команди і оштрафували
Професійного велосипедиста Антоніо Тібері оштрафували та відсторонили з команди за те, що він застрелив кота міністра в Сан-Марино.
Як повідомляється, 21-річний чоловік сказав, що випробовував пневматичну гвинтівку, направив її на голову кота та вистрелив.
Нещасний кіт належав міністру туризму Сан-Марино Федеріко Педіні Аматі.
Суд оштрафував Тібері на 4 тисячі євро, а його команда Trek-Segafredo відсторонила його від роботи на 20 днів.
"Кіт нікому не заважав", - сказав Педіні Аматі газеті Corriere della Sera.
"Він довго був з нами. Моя трирічна донька Люсія любила його. Ви не можете вбити домашнього улюбленця та обійтися штрафом в 4 тисячі євро", - додав він.
Команда Trek-Segafredo заявила, що рішуче засуджує "осудливий вчинок" та пожертвувала зарплату Тібері організації із захисту тварин.
Команда "очікує, що він зробить необхідні кроки для висловлення свого каяття та стане кращою людиною", - йдеться у заяві команди.
Тібері, який був чемпіоном світу з велогонок серед юніорів у 2019 році, недавно переїхав до Сан-Марино.
"Я ціную те, що хлопець визнав факт, - сказав Педіні Аматі, колишній лідер Сан-Марино. - Нам не треба давати таким людям місце проживання".