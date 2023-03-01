Чоловік вижив у джунглях 31 день. Харчувався хробаками і пив дощову воду

Ванесса Бушшлютер

BBC News

1 година тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Джонаттан Акоста із сестрою

30-річний болівієць Джонаттан Акоста розповів, як йому вдалося вижити 31 день у джунглях Амазонії, де він заблукав під час полювання зі своїми чотирма друзями.

Він пив дощову воду, яку збирав у черевики, їв черв'яків та інших комах, ховався від ягуарів і пекарі - різновиду свиноподібних ссавців.

Акосту знайшла група, що складалася з його друзів та місцевих жителів, через місяць після його зникнення.

"Це неймовірно, я не можу повірити, що люди так довго продовжували пошуки", - сказав він зі сльозами.

"Я їв черв'яків, я їв комах, ви не повірите, що мені довелося робити, щоб вижити весь цей час", - сказав він Unitel TV. Він також їв дикі фрукти, схожі на папаю, які місцеві жителі називають гаргатеа.

"Я дуже дякую Богу за те, що він дав мені нове життя", - каже чоловік.

Його рідні розповіли, що вони досі не знають усіх подробиць того, як Акоста загубився і як йому вдалося залишитися живим, і вони розпитуватимуть його поступово, бо він досі не повністю прийшов до тями після пережитого.

Коли чоловіка знайшли, він мав вивих гомілковостопного суглоба, був зневоднений і схуд на 17 кг, але міг самостійно йти, хоч і кульгав.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Джонаттана Акосту доставили до медичного центру, де йому поголили бороду та волосся

"Мій брат сказав нам, що коли він вивихнув щиколотку на четвертий день, він почав боятися за своє життя", - розповів Орасіо Акоста, молодший брат уцілілого, болівійській газеті Página Siete.

"У нього був лише один патрон у рушниці, і він не міг ходити, і думав, що його більше ніхто не шукатиме", - додав він.

Джонаттан Акоста не мав при собі ані мачете, ані ліхтарика, і йому довелося набирати дощову воду в черевики, щоб пити.

Він також розповів своїм родичам, що зустрічав диких тварин, зокрема ягуара.

Його молодший брат каже, що Джонаттан використав свій останній патрон, щоб відлякати групу пекарі - свиноподібних тварин, які мешкають у тропічних лісах Південної Америки.

Через 31 день він помітив пошукову групу приблизно за 300 метрів від себе й пошкутильгав до них через колючі кущі, кричачи, щоб привернути до себе увагу.

Орасіо Акоста каже, що його брата знайшли четверо місцевих жителів.

"Чоловік прибіг, щоб сказати нам, що вони знайшли мого брата. Це диво", - розповів він.

За словами молодшого Акости, Джонаттан після важких випробувань вирішив назавжди кинути полювання.

"Він збирається займатися музикою, щоб прославляти Бога. Він пообіцяв це Богу, і я думаю, що він виконає свою обіцянку", - сказав він про свого брата-гітариста.

Тим часом поліція заявила, що допитає чотирьох друзів уцілілого, щоб зрозуміти, як він загубився від них.