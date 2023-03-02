Пішоходку ув'язнили за вбивство велосипедистки, яка їхала тротуаром

34 хвилин(и) тому

Автор фото, PA Media Підпис до фото, Оріол Грей засудили за ненавмисне вбивство після повторного розгляду справи

У Британії 49-річну Оріол Грей, через дії якого загинула 77-річна велосипедистка, звинуватили у ненавмисному вбивстві й посадили за ґрати.

Жінка нецензурно лаялася та "агресивно" жестикулювала у бік Селії Ворд, яка їхала велосипедом по тротуару. Внаслідок цього велосипедистка впала під автомобіль. Це сталося у британському місті Гантінгдон у 2020 році.

Згідно зі свідченнями на суді, Грей "була обурена" тим, що жінка їхала тротуаром.

Її засудили за ненавмисне вбивство та ув'язнили на три роки.

Інцидент зафільмувала камера відеоспостереження зі звуком, тож на записі можна почути, як Грей кричить Ворд, щоб та "забиралася геть з [нецензурне слово] тротуару".

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, Запис камери відеоспостереження

Прокурори заявили, що підсудна була "розлючена присутністю велосипедистки на пішохідній доріжці" і жестикулювала у бік Ворд, яка впала під автомобіль.

На суді також зазначили, що транспортний засіб "не мав шансу зупинитися або вжити заходів, щоб уникнути зіткнення", і Ворд оголосили мертвою на місці.

Грей пішла з місця події до прибуття екстреної допомоги та зайшла до магазину Sainsbury's, де купила продукти.

"Непотрібна і безглузда смерть"

На суді зазначили, що поліція не може "однозначно" стверджувати, чи був тротуар спільною доріжкою для пішоходів та велосипедистів.

Згодом рада округу Кембриджшир повторила цю заяву, але під час винесення вироку суддя Шон Енрайт сказав, що це була спільна доріжка.

На суді було встановлено, що Грей хворіє на церебральний параліч і має вади зору, але суддя зазначив, що її дії не можна пояснити інвалідністю.

Він сказав, що вона подала "неправдиву інформацію на спібесіді" і "не висловила жодного каяття" щодо свого вчинку.

Автор фото, Family handout Підпис до фото, Селія Ворд з чоловіком

Чоловік Ворд, Девід, з яким вона прожила 53 роки, заявив, що "думає про неї щодня".

Їхня донька Джилліан Гейтер назвала смерть матері "непотрібною та безглуздою" та віддала належне поліцейським.

Водійка автомобіля, який збив Ворд, сказала, що "частинка мене завжди почувалася винною" і що все її життя "перевернулося з ніг на голову" після інциденту.

Адвокатка Міранда Мур заявила, що Грей "не становить небезпеки для громадськості" і додала, що подасть апеляцію на вирок.