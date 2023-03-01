У Росії затримали батька школярки, яка намалювала антивоєнний малюнок. Дівчинку відправили у притулок

20 хвилин(и) тому

Автор фото, https://spektr.press/ Підпис до фото, Малюнок Маші Москалевої

У Росії до ізолятора тимчасового утримання помістили Олексія Москалева, батька школярки з міста Єфремов Тульської області, яка намалювала антивоєнний малюнок на уроці, повідомили ВВС в "ОВД-Инфо".

За інформацією видання, доньку Машу, яку Олексій виховує сам, відправили в дитячий притулок.

Максимальний термін в ізоляторах тимчасового утримання - до 48 годин. Це означає, що далі Москалева мають або випустити, або пред'явити звинувачення та направити справу до суду для обрання запобіжного заходу.

Адвокат Москалева Володимир Білієнко також сказав "ОВД-Инфо", що завтра з його підзахисним будуть головні слідчі дії.

13-річну Машу, яку Олексій Москалев виховує один, відправили в реабілітаційний центр - місце, куди привозять дітей, вилучених з сімей, сказала ВВС волонтерка з громадської організації "Тульська обласна народна рада" Олена Агафонова.

За її словами, після затримання батька поліція викликала комісію зі справ неповнолітніх, залишивши дівчинку в квартирі одну.

"До себе забрати дитину сьогодні ми не змогли, тому що не є близькими родичами, але ми дитину не залишимо і будемо їздити навідувати. Ми сподіваємося, що здоровий глузд переможе, але, якщо вже там що, то дитину ніхто не залишить, будемо намагатися опіку оформлювати та думати, як їй допомогти", - сказала Агафонова ВВС.

За її словами, "дівчинка дуже хороша, вихована дитина, абсолютно адекватно мислить і викладає свої думки". "Ми вважаємо, що недопустимо, коли дітей намагаються в чомусь обмежувати та нав'язувати їм щось".

Раніше проти Москалева відкривали кримінальну справу про "дискредитацію армії", а в його квартирі були обшуки.

Весною минулого року Маша Москалева, тоді учениця шостого класу, на уроці в школі намалювала антивоєнний малюнок. На ньому зображені російський і український прапори - на одному написано "Ні війні", на іншому - "Слава Україні". Між двома прапорами - жінка з дитиною, на яких з боку російського прапора летять ракети.

Про те, що відбулося після уроку малювання, детально розповіли видання "ОВД-Инфо" та "Спектр".

Як розповів журналістам Олексій Москалев, вчитель повідомив про малюнок директорці школи, яка, судячи з усього, викликала поліцію. Після чого з батьком Маши Москалевої бесіду провели поліцейські та служба опіки.

"Мені стали казати: "Бачите, чого ви вчите дитину! Дивіться, що вона намалювала". Я кажу: "А що особливого відбулося? Вона виступає проти війни, проти кровопролиття, що в цьому такого?" Вони склали протокол, викликали понятих - вчителів, ті підписалися", - розповідав Олексій Москалев журналістам "ОВД-Инфо".

"Нас повели в машину, учні спостерігали з вікон - нібито терористів ведуть. Ми приїхали до начальника поліції, Андрія Аксенова. Він читав мені нотації, що я неправильно виховую дитину".

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Дитячі малюнки в пункті медичної допомоги в Донецькій області, лютий 2023 року

Тоді на Москалева склали протокол за статтею про "публічні дії, спрямовані на дискредитацію ЗС РФ". За рішенням суду від 25 квітня 2022 року Олексія Москалева оштрафували на 32 тисяч рублів (15 700 грн) за коментар в "Однокласниках", який суд схарактеризував як такий, що дискредитує російську армію.

На наступний день після суду, за словами чоловіка, в школу до доньки прийшли співробітники ФСБ, які знову провели з ним бесіду про правильне виховання дитини, а дівчинці запропонували "очолити якусь молодіжну команду на підтримку російських військ".

На адресу Москалева з боку співробітників ФСБ прозвучали погрози. "Вони розказували мені, що я неправильно виховую дитину: казали, що її в мене заберуть, а мене посадять", - розповів Москалев "ОВД-Инфо".

Після цього, за словами чоловіка, його донька відмовилася ходити в школу через страх, що знову прийде поліція.

Наприкінці грудня силовики прийшли в квартиру Москалевих з обшуком, під час якого, за словами чоловіка, забрали документи, техніку, а також гроші - 125 тисяч рублів і 3 150 доларів, які чоловік заробив тоді, коли був підприємцем - займався розведенням декоративних птахів.

Після обшуку Москалева повезли на допит в ФСБ, а доньку - в "соціальний заклад".