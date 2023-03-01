Ед Ширан анонсував новий альбом і розповів про тяжкий час у своєму житті

Марк Севідж

Музичний кореспондент BBC

48 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Ед Ширан каже, що його новий альбом - (Subtract) був написаний на тлі "горя та надії"

Ед Ширан каже, що він "впав" у депресію минулого року після того, як у його дружини виявили пухлину, а його друг Джамал Едвард несподівано помер у 31-річному віці.

Коханій Ширана Черрі Сіборн, з якою він знайомий з дитинства і одружився у 2019 році, повідомили, що у неї була пухлина вже під час вагітності їхньою другою дитиною.

Він пояснив, що не було можливості для лікування до народження дитини.

У той час Ширан щодня перебував в суді у справі про авторські права.

Руйнівні наслідки тих подій "змінили моє життя, моє здоров'я і, зрештою, те, як я дивився на музику", - сказав він у рукописній записці, опублікованій у соціальних мережах.

У результаті він відправив в кошик для сміття "сотні" пісень, які написав для свого майбутнього шостого альбому.

У травні минулого року у Ширана і Сіборн народилася друга донька. Про стан здоров'я дружини співак не повідомив.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Ширан і Сіборн одружилися у 2019 році

Ширан написав фанатам, щоб оголосити про вихід акустичного альбому - (Subtract), спродюсованого Аароном Десснером. За словами Ширана, він написаний на "тлі горя та надії".

Альбом був давно запланований як завершення його "математичної ери", яка почалася з + (Plus) у 2011 році і продовжилася з x (Multiply), ÷ (Divide) та = (Equals).

Але весь проєкт був перероблений під час тижневого виплеску емоцій, оскільки Ширан "проходив через страх, депресію та тривогу" минулого лютого.

Це сталося після того, як Джамал Едвард, продюсер, який допоміг Ширану розпочати кар'єру, помер від серцевого нападу після прийому кокаїну та алкоголю.

Незабаром після цього Ширан зіткнувся з тритижневим судом щодо авторських прав через претензії, що він нібито сплагіатив свій хіт Shape Of You.

Попри те, що зрештою він виграв, співак і його співавтор, Джонні МакДейд з гурту Snow Patrol, сказали, що ця справа була для них "надзвичайним навантаженням".

Щоб подолати цей досвід, Ширан використовував пісні, щоб "збагнути" свої почуття.

"Я відчував, ніби тону, голова була під поверхнею, я дивився вгору, але не міг пробитися на повітря", - згадував він.

Автор фото, Annie Leibovitz Підпис до фото, Обкладинку для альбому зняла відома американська фотографиня Енні Лейбовіц

"Я писав, не думаючи про те, якими будуть пісні, я просто писав все, що випадало. І трохи більше ніж за тиждень я замінив десятирічну роботу своїми найглибшими, найтемнішими думками. Вперше я не намагаюся створити альбом, який сподобається людям, я просто викладаю щось чесне відповідно до того, що відбувається зі мною у дорослому житті. Це відкриває люк у мою душу", - відзначив Ширан.

Альбом має вийти 5 травня, й він слідує за синглом F64, який став глибокою реакцією на смерть Джамала Едварда.

Ця пісня не буде включена в остаточний трек-лист, про який стало відомо вранці в середу:

Boat

Salt Water

Eyes Closed

Life Goes On

Dusty

End Of Youth

Colourblind

Curtains

Borderline

Spark

Vega

Sycamore

No Strings

The Hills of Aberfeldy

Математична квінтологія Ширана зробила його однією з найбільших британських музичних зірок, а такі пісні, як Shape Of You та Thinking Out Loud, є одними з найбільш трансльованих пісень усіх часів.

Згідно з пресрелізом звукозаписного лейблу Ширана Atlantic, - Subtract, який спочатку планувався як акустичний альбом, тепер варіюватиметься від "парних фонових текстур, які схиляються до фолку, до більш сміливих аранжувань за участі повного гурту або оркестру.

На відміну від його попередніх альбомів, обкладинка для Subtract не зосереджена на математичному символі назви, натомість містить зображення серця у стані корозії.

Зірка також опублікувала загадкове відео, у якому назва його пісень, вибитих на березі пляжу, перемежовується кадрами, схожими на дитячу вечірку на день народження.

Альбом Ширана спродюсований Десснером, найбільш відомим як фронтмен альтернативного рок-гурту The National, після того, як їх познайомила спільна подруга Тейлор Свіфт.

Раніше Десснер співпрацювала зі Свіфт над її альбомом Folklore, який отримав премію Греммі.