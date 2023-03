Ед Ширан анонсував новий альбом і розповів про тяжкий час у своєму житті

48 хвилин(и) тому

Альбом був давно запланований як завершення його "математичної ери", яка почалася з + (Plus) у 2011 році і продовжилася з x (Multiply), ÷ (Divide) та = (Equals).

Незабаром після цього Ширан зіткнувся з тритижневим судом щодо авторських прав через претензії, що він нібито сплагіатив свій хіт Shape Of You.

Математична квінтологія Ширана зробила його однією з найбільших британських музичних зірок, а такі пісні, як Shape Of You та Thinking Out Loud, є одними з найбільш трансльованих пісень усіх часів.