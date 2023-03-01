Гаррі та Меган попросили виїхати з їхньої британської резиденції. Її віддадуть принцу Ендрю - ЗМІ

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Резиденція Фрогмор

За свідченнями британських ЗМІ, Букінгемський палац повідомив герцога та герцогиню Сассекських про те, що виселяє їх з Фрогмора, який служив їм британською резиденцією, і пропонує котедж принцу Ендрю.

Як писала газета Sun, Гаррі та Меган отримали повідомлення з приписом звільнити резиденцію. Букінгемський палац від коментарів відмовився, і, за даними ВВС, це питання будуть вирішувати в приватному порядку в колі королівської сім'ї.

ВВС відправила запит на коментар герцогу та герцогині, які постійно проживають у США, через їхній фонд Archewell.

Котедж Фрогмор - історичну будівлю з десятьма спальнями, яка стоїть окремо на території Віндзорського замку в графстві Беркшир - подарувала (точніше, віддала в безстрокове управління) принцу Гаррі та Меган ще покійна королева Єлизевета ІІ.

Чотири роки тому подружжя відремонтувало садибу, яка формально належить короні, за 2,4 мільйонів фунтів стерлінгів за рахунок суверенного гранту, тобто по суті за гроші платників податків, але потім Гаррі повністю оплатив рахунок зі своєї кишені.

Після того, як в 2020 році герцог та герцогиня Сассекські склали з себе повноваження членів королівської сім'ї, вони з двома дітьми переїхали на постійне місце проживання в Каліфорнію, однак залишили за собою Фрогмор як британську резидентцію. Минулого року вони святкували там день народження своєї доньки.

Повідомляється, що про необхідність виселитися з Фрогмора Букінгемський палац нібито заявляв парі ще в січні, відразу після публікації скандальних мемуарів принца Гаррі "Запасний".

Зайняти Фрогмор, за даними газети Sun, запропонували другому сину королеви, принцу Ендрю, який зараз займає розташовану по сусідству в Віндзорському парку резиденцію з 31 спальнею Роял-Лодж.

Принц Ендрю відійшов від виконання обов'язків члена королівської сім'ї в 2019 році на хвилі обвинувачень в сексуальних домаганнях до американки Вірджинії Джуффре, яка подала на нього в суд в США через багато років після інциденту, який нібито мав місце.

До суду справа не дійшла, оскільки принц, який категорично заперечував висунуті американською стороною звинувачення, заплатив неназвану суму відступних в рамках досудового врегулювання цивільного позову.

Хоча ВВС не має підтверджень цих даних, однак в останні тижні було багато повідомлень про те, що король Чарльз III має намір урізати щорічні виплати принцу Ендрю, так що той, ймовірно, не зможе дозволити собі жити в нинішній резиденції.