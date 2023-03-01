Загроза для Бахмута. Зіткнення поїздів в Греції. "Бавовна" в Росії. Теленовини ВВС

23 хвилин(и) тому

У випуску 1 березня:

Щонайменше 36 людей загинули у Греції. Деталі з міста трагедії.

Яка нині ситуація в Бахмуті?

Яку тактику ведуть російські війська в Бахмуті?

Дрони-камікадзе на території Росії. Що каже українська сторона?

Чому Ізраїль не спішить передавати Києву ППО і які червоні лінії влада країни не готова переступати у відносинах з Україною. Інтерв'ю з послом Ізраїлю в Україні Міхаелем Бродським.

Лукашенко у Китаї. Про що заявив білоруський президент.

В Україні загинули, щонайменше, 60 тисяч російських військових - заявляє американський центр стратегічних досліджень. Чи впливають ці цифри на ставлення російського суспільства на війну?

Як українські діти вчяться під час війни? Репортаж з Півночі України.

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