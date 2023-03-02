Нічний удар по Запоріжжю. Зруйнований житловий будинок, є загиблі

56 хвилин(и) тому

Автор фото, Анатолій Куртєв/Запорізька міська рада/Telegram

Вночі росіяни завдали удару по Запоріжжю, в результаті якого зруйнована житлова п'ятиповерхівка. Попередньо повідомляли про двоє загиблих, але згодом кількість жертв зросла до трьох.

Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у Telegram.

"За попередньою інформацією, внаслідок ворожого прильоту в одному з районів міста руйнувань зазнав багатоповерховий житловий будинок", - повідомив Куртєв.

Крім того, повідомив секретар міськради, під завалами перебувають люди, ідуть рятувальні роботи.

Автор фото, Національна поліція/Facebook

За даними Запорізької ОВА, імовірно, удар був завданий із зенітного комплексу С-300.

У поліції повідомили, що атака сталася о пів на другу ночі.

"Одна ракета влучила в багатоповерховий будинок, під завалами опинилися мешканці квартир, які в цей час мирно спали. Наразі виявлено трьох загиблих людей, шістьох поранених госпіталізовано.", - йдеться у повідомленні Нацполіції у Фейсбук.

Автор фото, Національна поліція?Facebook

За повідомленням ДСНС, станом на 6:30 ранку крім загиблих з-під завалів рятувальники витягли 11 осіб (з них 1 вагітна жінка) та 20 мешканців евакуйовано з сусіднього під'їзду. Вилучено з-під завалів тіла двох людей.

Автор фото, Національна поліція?Facebook

Президент Зеленський прокоментував нічний обстріл Запоріжжя у Телеграм, заявивши, що "держава-терорист хоче перетворити кожен день для наших людей на день терору".

"Але зло не запанує на нашій землі. Ми виженемо всіх окупантів, і вони обов'язково відповідатимуть за все", - наголосив український президент.