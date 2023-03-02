Блінкен особисто заявив Лаврову, що США підтримуватимуть Україну "скільки треба"

Russia's Foreign Minister Sergey Lavrov (L) and US Secretary of State Antony Blinken (R) attend the East Asia Summit Foreign Ministers meeting during the 55th ASEAN Foreign Ministers' Meeting in Phnom Penh on August 5, 2022.

Автор фото, Getty Images

Держсекретар США Ентоні Блінкен мав коротку зустріч з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим на полях саміту G20 в Індії.

Блінкен заявив Лаврову, що США підтримуватимуть Україну "стільки, скільки буде потрібно".

Це була їхня перша зустріч віч-на-віч від початку повномасштабної війни в Україні рік тому.

Високопосадовець Держдепартаменту сказав, що розмова тривала менше 10 хвилин.

Блінкен також сказав Лаврову, що Росія повинна звільнити Пола Вілана, ув'язненого американського громадянина, а також знову приєднатися до договору про контроль над ядерними озброєннями.

Своєю чергою речниця МЗС Росії Марія Захарова повідомила, що це Блінкен "попросив контакту з Лавровим" і що "вони поспілкувалися на ходу", передає "РИА Новости".

Востаннє вони зустрічалися в Женеві в січні 2022 року.

Напередодні міністри фінансів 20 найбільших економік світу не змогли узгодити заключну заяву за підсумками переговорів в Індії через розбіжності щодо війни в Україні.

Росія і Китай на переговорах G20 відмовилися засудити вторгнення до України.

Москва звинуватила країни Заходу в дестабілізації зустрічі та "антиросійськості".

Попередні зустрічі членів G20 також не принесли спільної заяви після того, як Росія, член групи, вторглася в Україну, що викликало засудження.

Індія, яка приймала переговори в південному місті Бенгалуру, опублікувала "резюме головуючої сторони" з зустрічі, зазначивши, що на дводенній зустрічі були "різні оцінки ситуації та санкцій".

На групу країн G20, до якої входять 19 найбагатших країн світу та Європейський Союз, припадає 85% світового економічного виробництва та дві третини населення.

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