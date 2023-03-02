Блінкен особисто заявив Лаврову, що США підтримуватимуть Україну "скільки треба"

16 хвилин(и) тому

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Держсекретар США Ентоні Блінкен мав коротку зустріч з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим на полях саміту G20 в Індії.

Блінкен заявив Лаврову, що США підтримуватимуть Україну "стільки, скільки буде потрібно".

Це була їхня перша зустріч віч-на-віч від початку повномасштабної війни в Україні рік тому.

Високопосадовець Держдепартаменту сказав, що розмова тривала менше 10 хвилин.

Блінкен також сказав Лаврову, що Росія повинна звільнити Пола Вілана, ув'язненого американського громадянина, а також знову приєднатися до договору про контроль над ядерними озброєннями.

Своєю чергою речниця МЗС Росії Марія Захарова повідомила, що це Блінкен "попросив контакту з Лавровим" і що "вони поспілкувалися на ходу", передає "РИА Новости".

Востаннє вони зустрічалися в Женеві в січні 2022 року.

Напередодні міністри фінансів 20 найбільших економік світу не змогли узгодити заключну заяву за підсумками переговорів в Індії через розбіжності щодо війни в Україні.

Росія і Китай на переговорах G20 відмовилися засудити вторгнення до України.

Москва звинуватила країни Заходу в дестабілізації зустрічі та "антиросійськості".

Попередні зустрічі членів G20 також не принесли спільної заяви після того, як Росія, член групи, вторглася в Україну, що викликало засудження.

Індія, яка приймала переговори в південному місті Бенгалуру, опублікувала "резюме головуючої сторони" з зустрічі, зазначивши, що на дводенній зустрічі були "різні оцінки ситуації та санкцій".

На групу країн G20, до якої входять 19 найбагатших країн світу та Європейський Союз, припадає 85% світового економічного виробництва та дві третини населення.