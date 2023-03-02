У піраміді Хеопса в Єгипті знайшли прихований коридор

Девід Гріттен

BBC News

10 хвилин(и) тому

Автор фото, EPA Підпис до фото, На відео з ендоскопа видно порожній коридор зі склепінчастою стелею

Співробітники відділу єгипетських старожитностей підтвердили існування прихованого внутрішнього коридору над головним входом у Велику піраміду Гізи, відому також як піраміда Хеопса.

Відео з ендоскопа показало внутрішню частину коридору довжиною 9 м і шириною 2,1 м.

Чиновники кажуть, що його могли створити, щоб перерозподілити вагу піраміди навколо входу - чи іншої, досі не виявленої, камери.

Вперше його виявили у 2016 році за допомогою методу візуалізації під назвою мюографія.

Команда вчених із проєкту ScanPyramids зафіксувала зміни щільності всередині піраміди за допомогою мюонів, які є побічними продуктами космічного випромінювання і лише частково поглинаються каменем.

Ця неінвазивна техніка виявила порожній простір за північною стіною Великої піраміди, на висоті приблизно 7 м над головним входом, у зоні, де є кам'яна шевронна конструкція.

Згодом провели подальші дослідження за допомогою радара та ультразвуку, після чого через крихітну щілину між каменями, з яких утворені шеврони, ввели ендоскоп шириною 6 мм.

Відео з камери оприлюднили на пресконференції біля піраміди у четвер. Воно показало порожній коридор зі стінами, зробленими з грубо обтесаних кам'яних блоків, і склепінчастою кам'яною стелею.

"Ми збираємося продовжити сканування, щоб з'ясувати, що ми можемо знайти під ним або в кінці цього коридору", - сказав Мостафа Вазірі, голова Вищої ради старожитностей Єгипту.

Велику піраміду, висота якої становить 146 метрів, побудував на плато Гіза у часи четвертої династії фараон Хуфу або Хеопс, який правив приблизно з 2609 до 2584 до н.е.

Попри те, що це одна з найстаріших і найбільших пам'яток на Землі, досі немає консенсусу щодо того, як її побудували.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Піраміда Хеопса - найбільша з трьох пірамід Гізи

Єгипетський археолог Захі Хавасс сказав, що цей коридор є "дуже великим відкриттям", про яке вперше дізнаються люди в усьому світі.

Він також зазначив, що воно може допомогти виявити, чи досі існує похоронна камера Хеопса всередині піраміди.

Він припустив, що в просторі під коридором може бути "щось важливе", а потім додав: "Я впевнений, що через кілька місяців ми зможемо побачити, чи це так".

Другу, більшу порожнечу всередині піраміди виявили за допомогою мюографії в 2017 році. За оцінками, вона має 30 метрів у довжину та кілька метрів у висоту та розташована безпосередньо над Великою галереєю.