Україна може ідентифікувати загиблих за ДНК за лічені години. Як це відбувається

38 хвилин(и) тому

Автор фото, John Moore/Getty Images Підпис до фото, Ряди нових могил в Ірпені після звільнення від окупації

Україна у воєнний час вперше почала використовувати мобільні лабораторії для ідентифікації загиблих. Такі лабораторії здатні обробляти зразки ДНК за півтори години, пише британська Independent. Раніше на такі аналізи могли піти роки.

Мобільні ДНК-лабораторії надали Україні західні партнери. Вони пересуваються країною у поліцейських машинах і здатні видавати результати з величезною швидкістю.

Всього, за даними видання, в країні є дев'ять таких машин. Чотири з них - на Харківщині, де після звільнення від окупації знайшли численні масові поховання.

Українська влада каже, що це допомагає значно прискорити ідентифікацію тисяч загиблих та збирання доказів воєнних злочинів російських військових для десятків тисяч справ, які ведуться з початку російського вторгнення.

Якби Україна слідувала старій схемі, процес ідентифікації і збору доказів міг би затягнутися на роки та навіть десятиліття, попереджали західні експерти.

Минулого року виявили понад 400 тіл у братській могилі в Ізюмі Харківської області, яка була під окупацією російських військ протягом п'яти місяців.

"Раніше через велику кількість загиблих була черга на аналіз ДНК у лабораторіях на заході Україні", - каже керівник головного слідчого управління Харківської обласної поліції Сергій Болвінов.

"За моїми оцінками, на отримання та аналіз ДНК цих тіл з використанням існуючої системи пішло б до п'яти років […] Тепер все змінилося".

Автор фото, Офіс президента

За його словами, мобільні комплекси, які їздять країною, можуть обробляти зразки ДНК лише за 100 хвилин.

"Раніше очікування в черзі на отримання зразків могло тривати роками, родичам, які шукають своїх зниклих близьких, доводилося далеко їздити в лабораторії, а тепер ми можемо встановити відповідність за кілька годин", - каже Болвінов.

Видання цитує дані офісу генпрокурора, відповідно до яких в Україні за час війни загинуло близько 100 тис. цивільних, що в десять разів перевищує офіційні оцінки ООН.