Матір вбила п'ятьох своїх дітей, а через 16 років їй дозволили померти від евтаназії

46 хвилин(и) тому

Автор фото, AFP Підпис до фото, Женев'єв Лермітт у залі суду в 2008 році

Бельгійку, яка вбила п'ятьох своїх дітей, піддали евтаназії на її власне прохання через 16 років після вбивств.

Женев'єв Лермітт убила свого сина і чотирьох доньок, яким було від трьох до 14 років, у місті Нівель 28 лютого 2007 року, коли їхнього батька не було вдома.

Тоді вона спробувала накласти на себе руки, але їй це не вдалося, тож зрештою вона викликала швидку допомогу.

У 2008 році 56-річну жінку засудили до довічного ув'язнення.

У Бельгії закон дозволяє людям вибрати евтаназію й добровільно померти від смертельної ін'єкції, якщо вважається, що вони страждають від "нестерпних" психологічних, а не лише фізичних страждань, які неможливо подолати.

Людина повинна усвідомлювати своє рішення і мати можливість аргументовано та послідовно висловити своє бажання.

"Цієї специфічної процедури дотрималася пані Лермітт, зібравши різні медичні висновки", - сказав її адвокат.

Психологиня Емілі Маруа розповіла каналу RTL-TVI, що Лермітт, ймовірно, вирішила померти 28 лютого, здійснивши "символічний жест поваги до своїх дітей".

"Можливо, для неї також важливо було закінчити те, що вона почала, тому що в основному вона хотіла позбавити життя себе, коли вбила їх", - сказав психолог.

П'ять вбивств у 2007 році та судовий процес, що стався після цього, сколихнули Бельгію.

Під час судового розгляду адвокати Лермітт стверджували, що вона мала порушення психіки і була неосудною. Але присяжні визнали її винною в умисному вбивстві та засудили до довічного ув'язнення.

У 2010 році Лермітт подала цивільний позов, вимагаючи близько трьох мільйонів євро від колишнього психіатра, стверджуючи, що його "бездіяльність" не змогла запобігти вбивствам, але 10 років потому вона відмовилася від судової тяганини.

У 2022 році внаслідок евтаназії в Бельгії померло близько 2966 осіб, що на 10% більше, ніж у 2021 році.

Рак залишається найпоширенішою причиною, але офіційні особи стверджують, що майже в трьох із чотирьох запитів пацієнт представляв "різні види страждань, як фізичні, так і психологічні".