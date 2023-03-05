"Всіх залякаємо до смерті". У Британії злили листування чиновників у розпал пандемії

50 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, У травні 2021 року, в розпал локдауну у Британії, Борис Джонсон був на багатолюдній вечірці в саду своєї резиденції

Британська газета Daily Telegraph протягом останнього тижня публікувала повідомлення з чатів ексміністра охорони здоров'я Британії Метта Генкока з колегами під час пандемії. Як писав у чаті один із чиновників, для попереджень та вимог, які уряд адресує населенню, важливий "фактор страху/вини".

Повідомлення передала виданню журналістка, співавтор мемуарів Хенкока Pandemic Diaries ("Щоденники часів пандемії") Ізабель Оукшотт, відома противниця локдаунів.

У розпорядженні видання було понад 100 тисяч повідомлень із WhatsApp колишнього міністра. Своє рішення оприлюднити листування експосадовця Оушкотт пояснила суспільною важливістю цих даних. За її словами, суспільство має отримати відповіді на багато питань щодо подій останніх кількох років.

Справжність цих повідомлень ВВС не перевіряла.

"Важливий фактор страху"

В опублікованих повідомленнях Метт Генкок, зокрема, обговорював питання, коли оголосити про існування "кентського" варіанта коронавірусу (він же пізніше був позначений як "альфа"), щоб домогтися виконання населенням правил локдауну.

Це питання він обговорював у листуванні зі своїм помічником 13 грудня 2020 року - за п'ять днів до того, як уряд відмовиться від планів пом'якшення правил локдауну перед Різдвом.Зокрема, вони обговорювали можливість того, що мер Лондона Садік Хан чинить опір запровадженню локдауну.Радник міністра охорони здоров'я запропонував просто оголосити про новий штам замість великої кількості попереджень та закликів обмежити соціальну активність.

"Ми всіх залякаємо до смерті новим штамом", - відповів Метт Генкок.

"Це нам допоможе досягти правильних змін у поведінці [населення]", - відповів радник.

"Коли ми викочуємо новий варіант?" - запитав Генкок.

Про новий штам коронавірусу Генкок оголосив наступного дня.

Ще один вибухонебезпечний діалог був у листуванні Генкока з головою цивільної служби (тобто найвищим з кадрових державних службовців) Саймоном Кейсом у січні 2021 року. На той час в Британії вже діяв суворий локдаун.

Генкок і Кейс обговорювали можливі зміни правил.

Кейс радив міністру не вносити дрібні зміни, оскільки це виглядатиме "безглуздо". Також він пропонував "наростити потужність меседжів", вказуючи, що "життєво важливий фактор вини/страху".

До цього, у липні 2020 року тодішній прем'єр-міністр Борис Джонсон писав Саймону Кейсу, що потрібно "войовничо" вимагати дотримання правил соціального дистанціювання. За словами Джонсона, цієї вимоги практично не дотримувалися.

Джонсон зазначав: "Нам необхідно говорити людям, що якщо вони хочуть врятувати економіку та захистити Національну службу охорони здоров'я [від навантаження], їм необхідно дотримуватись правил".

"Можливо, нам доведеться посилити правила. Зараз ви можете зустрічатися в приміщенні по шість осіб - від різних домогосподарств. Чи розуміють вони насправді це правило і чи дотримуються його?" - запитував Джонсон чиновника.Листування вели через місяць після того, як сам Борис Джонсон і його дружина порушили правило "шістьох людей", відвідавши вечірку на Даунінг-стріт у червні 2020 року. За це порушення експрем'єра та його дружину згодом покарали штрафом.