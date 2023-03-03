Скандал з Іво Бобулом через інтерв'ю та жінок. У чому суть

1 година тому

Автор фото, Уніан

69-річний співак, народний артист Іво Бобул через свою концертну директорку повідомив, що не вибачався за свої слова про жінок, які прозвучали в інтерв'ю журналістці Еммі Антонюк, і що його акаунт в інстаграмі, де з'явилися сторіз з вибаченнями - зламали.

В коментарі сайту ТСН.ua концертна директорка Бобула Ірина підтвердила, що дійсно на офіційній сторінці артиста в сторіз були вибачення.

"Шановні дами та пані, я, як український співак, бажаю висловити щирі вибачення за свої необдумані та образливі слова, які я висловив під час інтерв'ю. Я навіть не міг уявити, що так засмучу когось своїми висловлюваннями", - так нібито написав Іво Бобул в інстаграмі.

Але Ірина наголосила, що ані музикант, ані його команда таких слів у сторіз не розміщувала.

За словами представниці Бобула, його сторінку хтось зламав, і зараз вони намагаються з'ясувати, як так сталося.

Автор фото, сторіз з інстаграма Підпис до фото, Артист виклав своє вибачення у сторіз, які зникають через 24 години. Багато видань встигли зробити скрін вибачення, однак концертна директорка заявила, що Бобула зламали

На днях Іво Бобул дав інтерв'ю журналістці Еммі Антонюк, де сказав, що сучасні жінки стали "меркантильними", "живуть тільки для себе", і коли журналістка почала активно сперечатися, Бобул сказав, що більше не хоче давати інтерв'ю та вийшов зі студії.

Це інтерв'ю стало резонансним, а думки в соцмережах розділилися - деякі користувачі пишуть, що Іво Бобул висловлює бачення свого покоління, і що журналістка мала би стриманіше реагувати на подібні висловлювання.

Концертна директора Бобула заявила, що артист би в жодному разі не вибачався, бо провини за ним немає, і що він просто висловив свої погляди на життя.

Що Іво Бобул сказав про жінок в інтерв'ю?

Через півгодини інтерв'ю на YouTube журналістка Емма Антонюк запитала в Іво Бобула, чого він навчає свого 16-річного сина у взаєминах із жінками. На її думку, відповідь може багато сказати про нього "як про чоловіка".

"Залежить від жінки, якщо вона мозг виносить, то як можна до неї відноситися?" - почав відповідати співак. - "Жінки бувають різні, а зараз жінки взагалі розбалувані, дуже багато хочуть від чоловіків".

Автор фото, скрін з інтерв'ю

За словами Бобула, сьогодні в жінки один чоловік, а через кілька років - інший, "і так скаче по ліжках та шукає свого принца, а принц же був біля неї".

"Меркантильні жінки, дуже меркантильні, і це видно, - сказав він. - Мають все, але не мають щастя. Чому немає щастя? Бо треба на себе подивитися ізнутрі, що ти наробила, що залишилася сама, коли ти кого образила, того, хто тебе на руках носив. Але він не зміг дістати тобі шубу. І через цю шубу ти все - я пішла до Васі, до Петра".

Журналістка була обурена і запитала в артиста, чи знає він, що таке мізогінія.

Останніми роками цей термін почали вживати часто. Мізогінія означає жінконенависництво, прояв зневаги, ненависті чи упередженості до жінок.

Але Іво Бобул відповів, що йому "не треба мізогінії", бо він каже "життєву правду".

"Дівчата, реально треба задумуватися і поважати ту людину, яка тебе вибрала. Душу треба шукати, а не гроші", - додав він.

Артист продовжив доводити свою думку і сказав, що молоді треба знати, що бувають дівчата хороші та погані. "Хороші - сидять по домах", а погані - це нібито ті, "які шукають собі пригоду".

Журналістка зазначила, що хороші дівчата - це ті, "які роблять те, що хочуть", але в розумінні Бобула це є "балувані" дівчата.

"Думають тільки про себе, про гроші, щоб жити класно, а не думають, де чоловік може взяти це все, не всі можуть бути папіками, банкірами", - сказав 69-річний музикант.

Автор фото, Уніан Підпис до фото, Іво Бобул - народний український артист, відомими такими хітами як "Все золото світу", "А липи цвітуть" та десятками інших

Потім він запитав Антонюк, чи щаслива вона в свої 32 роки, чи "обнімає її хтось зранку, чи каву приносить", на що вона відповіла, що "жінка може бути щасливою, навіть якщо не обнімається ні з ким зранку".

Бобул сказав, що в журналістки "немає дитини, чоловіка, а це має бути вже". Антонюк назвала ці слова "сексистською маячнею", і що "жінка може бути щасливою в тому життєвому сценарії, де їй комфортно, а не в тому, що пан Іво вирішив, що вона має бути щасливою".

Наостанок вона запитала в артиста, чи він сексист, на що той образився.

"Сексот, сексист - це щось таке образливе. Сонце моє, я зараз встану і піду. Ми почали говорити про щось, а ти мене починаєш давити своєю термінологією, яку я доволі не розумію. Хай я не розумію, хай я глупий, але я кажу тобі життєві речі. Я прожив 69 років, я прожив життя, тобі 32 роки і ти мене починаєш вчити, що є ліво, що є право. Це досвід, якого в тебе нема".

"Не треба мокати мене в унітаз", - додав артист, а потім встав і вийшов зі студії.

"Феміністка та 70-річний альфа-самець". Реакція соцмереж

Журналістка сказала, що це було найкоротше її інтерв'ю. Вона пояснила Бобулу, що поводилася так, тому що в її студії заборонено зневажливо ставитися до жінок.

Деякі користувачі в соцмережах звинуватили її в непрофесіоналізмі, і що вона мала менш емоційно реагувати на слова 69-річного артиста та розкрити його погляди більш тонко.

"Вона почала дуже емоційно реагувати, закривати обличчя руками, обурюватись. Потім "навішувати" на нього ярлики: сексист, мізогінія і таке інше. Мені, як слухачеві, нічого не треба пояснювати. Мені не потрібне пояснення сексизму, я сама це все зчитую під час перегляду", - написала Інна Шкарпова, екскурсоводка з Києва.

Автор фото, скрін з інтерв'ю Підпис до фото, Журналістці закидають те, що вона надто емоційно реагувала на слова Бобула, корчила гримаси під час його відповідей

Скандал прокоментувала українська співачка Ольга Цибульська.

"Іво Васильович видно, що зашкварився", - каже вона в своєму інстаграмі. Але, на її думку, людям із іншого покоління треба допомогти зрозуміти сучасність, "а не дивитися, як на дурня".

"Пропоную Еммі Антонюк взяти наступне інтерв'ю про національну ідею - в Потапа, про тікток-тренди - в Ніни Матвієнко, і в мене про хімічну іонізацію. Не тільки ж в Іво Бобула питати про те, що він ніколи не чув", - додала Цибульська.

Тренер з публічних виступів Максим Романюк зі Львова вважає, що це інтерв'ю - "ще один" приклад того, "як не потрібно готуватись до розмови, як не поважати гостя, як не поважати жінок, як не дотримуватись етикети та норм журналістики. Хоча й журналістики тут теж не було".

"Феміністка запросила на розмову та висміяла 70-річного альфа-самця", - пише Романюк. На його думку, це був "провал" з двох боків.

"З самого початку було помітно до чого все йде. Це дійство на фоні єхидної усмішки Емми було схоже на виставу, на яку молодьож покликала заслуженого народного артиста України Іво Бобула, щоб посміятися над його "несучасністю", - написав Олександр Гаврилюк.

Однак багато людей підтримують журналістку.

"Його (Іво Бобула - Ред.) стан цілком задовільний, щоб усвідомлювати сказане. Вік не заважає йому виступати з концертами, не заважає носити модний костюм і фарбувати волосся, навіть хамити вік також йому не заважав. А от як проявити повагу, то ту одразу треба надздібностей?" - обурюється користувачка Зоряна Багрій.

На її думку, професійні журналісти та грамотні глядачі не будуть толерувати сексизм, називаючи це "власною думкою" та "мило посміхатися, пропускаючи повз вуха приниження жінок".

Автор фото, скрін з інтерв'ю Підпис до фото, Іво Бобул під час інтерв'ю Еммі Антонюк

"Іво Бобул - це минуле, якби хто й чому там не чіплявся за нього. Емма Антонюк - це майбутнє, в якому я хотів бачити своїх малих", - пише користувач Григорій Сорочан із Чернівців.

"Еммо, ти молодчина", - підтримав колегу журналіст Олександр Пасховер.

Він зазначив, що Бобул "наче скеля" почав інтерв'ю зі слів "Люблю каверзні питання", "а закінчив холопською витівкою", і що журналістка показала справжній портрет зірки.