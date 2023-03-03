ФСБ оприлюднила відео наслідків "вторгнення українських диверсантів"

9 хвилин(и) тому

Автор фото, ФСБ РФ Підпис до фото, Скриншот відео ФСБ

ФСБ опублікувала відео нібито з Брянської області. Влада РФ стверджує, що вчора у регіон проникли "українські диверсанти".

Відео ФСБ змонтоване - воно складається з кількох фрагментів, а також фото. На першому фрагменті показана автівка зі слідами куль, вибитим склом та тілом чоловіка.

На другому фрагменті - інша машина, без значних зовнішніх пошкоджень, також із тілом чоловіка в салоні.

Крім того, на відео є кілька фото з мінами та гільзами, вони лежать просто на землі.

ВВС не може підтвердити справжність цих фото та всього відео.

Напередодні російська влада стверджувала, що до Брянської області проникли "українські диверсанти". Очільник регіону Олександр Богомаз повідомляв, що диверсанти обстріляли автівку під час руху. Внаслідок чого один мешканець загинув, а десятирічна дитина - поранена. Пізніше він написав, що "кількість загиблих мирних жителів збільшилася до двох".

Володимир Путін також заявляв про одну постраждалу автівку. За його словами, ті, хто проникли у Брянську область, відкрили вогонь по цивільних: "Бачили, що це цивільна автівка, бачили, що там цивільні особи та діти, "Нива" звичайна - відкрили вогонь по них".