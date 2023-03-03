Амеба, що "їсть мозок". Чоловік помер після того, як промив ніс водою з-під крана

Макс Маца

BBC News

24 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Амеба проникає в мозок через нюховий нерв

У Флориді, США, чоловік помер від інфекції, що поглинає мозок. Це офіційно підтвердила місцева влада.

Інфекція потрапила в організм через амебу Неглерія Фоулера (Naegleria fowleri).

Департамент охорони здоров'я Флориди заявив, що чоловік, ймовірно, заразився, коли промивав ніс водою з-під крана.

Посадовці "продовжують розслідувати обставини зараження", заявив прессекретар відомства Джей Вільямс.

Він додав, що чиновники "працюють з місцевими комунальними службами, щоб виявити будь-які потенційні зв'язки та вжити необхідних заходів".

Місцеві фахівці кажуть, що водопровідна вода в цьому районі безпечна для пиття, оскільки одноклітинна амеба-паразит є рідкісним явищем і може заразити людей лише через ніс.

Вона проникає в мозок через нюховий нерв. Якщо ж інфікована вода потрапить у стравохід, то з людиною нічого не станеться. Від людини до людини неглерія не передається.

Влада попереджає, щоб уникнути інфекцій, не слід промивати носові пазухи неочищеною водопровідною водою.

Бажано використовувати стерильну або дистильовану воду. Також можна використовувати воду з-під крана, якщо її перед використанням прокип'ятити не менше однієї хвилини та охолодити.

Людям також рекомендують уникати потрапляння води в ніс під час перебування в басейнах, купання чи душу.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Амеби зустрічаються у теплих прісних водоймах південних штатів

За даними Центру з контролю та профілактики захворювань в США, щороку близько трьох американців заражаються амебою-паразитом, часто зі смертельними наслідками.

У період з 1962 по 2021 рік з 154 інфікованих вижили лише четверо.

Амеби часто зустрічаються у теплих прісних водоймах південних штатів.

За несприятливих умов амеба вкривається оболонкою. Коли умови покращуються, вона активізується і переходить до розмноження.

Це становить небезпеку в місцях, де водойми пересихають, і амеби переносяться вітром разом з пилом. Коли людина вдихає такий пил, амеба потрапляє в організм і знову активізується.

Інфіковані Naegleria fowleri мають такі симптоми: підвищення температури тіла, гарячка, що супроводжується нудотою, блювотою, порушенням координації рухів та судомами, що нагадують напад епілепсії. Все це - наслідки поступового руйнування мозку.

Хоча засоби, що зупиняють інфекцію, існують, хвороба найчастіше закінчується смертю.