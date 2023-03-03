У Куп'янську на Харківщині почали евакуацію населення. Що загрожує місту?

1 година тому

Автор фото, Anadolu Agency via Getty Images

Україна сказала жителям покинути Куп'янськ, оскільки Росія прагне повернути місто, яке залишила минулого року.

Харківська ОВА вказала, що сім'ї з дітьми та люди з обмеженою мобільністю мають покинути місто через постійні російські обстріли. Ця евакуація добровільна і силою нікого вивозити не можуть.

Росія захопила це місто на північному сході на початку повномасштабного вторгнення, а у вересні Україна його відбила.

Тим часом російські найманці сказали, що "частково оточили" Бахмут на сході України. Ці коментарі надійшли від Євгена Пригожина, який очолює ПВК "Вагнер".

У своєму останньому зведенні українські військові заявили, що російські війська продовжили наступ на Бахмут, але атаки були "відбиті". 3 березня командувач угрупованням військ Схід Олександр Сирський особисто приїхав у Бахмут.

Раніше цього тижня президент Володимир Зеленський визнав, що ситуація в Бахмуті, що лежить за 130 кілометрів на південний схід від Куп'янська, постійно стає "складнішою".

У Куп'янську, як сказали в Харківській ОВА в четвер, евакуація відбувається через "нестабільну безпекову ситуацію", спричинену російськими обстрілами.

Там заявили, що тим, хто евакуюється, нададуть допомогу, включаючи житло, їжу, "гуманітарку" та медичні послуги.

Іншим жителям теж пропонують безплатно евакуюватися, додали в ОВА. До війни в Куп'янську жило приблизно 25 тисяч людей.

Зараз, за даними ОВА, в Куп'янській територіальній громаді зареєстровано 812 дітей та 724 людини з інвалідністю, 140 з яких - маломобільні.

Інститут вивчення війни написав цього тижня, що росіяни продовжують "обмежені наземні атаки" на північний схід від Куп'янська, так само як і наступальні дії навколо Кремінної, що приблизно за 80 кілометрів на південний схід.

Куп'янськ, де розташований важливий залізничний вузол, був свідком запеклих боїв від лютого 2022 року, коли Росія взяла його під контроль за лічені дні та окупувала місто протягом кількох місяців.

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Однак у вересні українські війська відновили контроль над містом в рамках стрімкого контрнаступу на північному сході, в результаті якого майже вся Харківська область була деокупована.

Ці просування, а також звільнення Херсона на півдні країни, стали найбільш значущими змінами на лінії фронту відтоді як Росія вивела свої війська із територій навколо Києва в квітні.

Минулого місяця Україна застерегла, що Росія готує новий великий наступ, а офіційні особи заявили, що Москва стягнула тисячі військових на східному фланзі.

Міністр оборони Олексій Резніков місяць тому застерігав, що Росія може "спробувати зробити щось" на річницю повномасштабного вторгнення 24 лютого.

Але ескалація, що стала очевидною, не принесла серйозних успіхів на полі бою, незважаючи на явне просування навколо Куп'янська та Бахмута.

Автор фото, Харківська ОВА Підпис до фото, У регіоні постійно звітують про обстріли Куп'янська та районів навколо нього

У відео, опублікованому в телеграмі в п'ятницю, Пригожин сказав, що "кліщі стискаються" навколо Бахмута.

І прямо звертаючись до президента Зеленського, він сказав, що війська Вагнера "частково оточили" місто, і що залишається лише одна дорога. Він закликав президента України покинути місто.

Захисники міста у розмові з ВВС заперечують оточення Бахмута.

Крім того, у п'ятницю президент Володимир Путін зібрав Радбез.

Це сталося на наступний день після того, як російський президент звинуватив "українську ДРГ" в переході російського кордону, і що диверсанти нібито відкрили там вогонь.

Губернатор Брянської області сказав, що "диверсанти з України" нібито стріляли по цивільній машині в прикордонному селі Любечани, вбивши двох чоловіків та поранивши 10-річного хлопчика.