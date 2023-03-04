Вже десять загиблих, серед них дитина. Кількість жертв удару Росії по Запоріжжю стрімко зросла

1 година тому

Автор фото, ДСНС

Кількість загиблих у Запоріжжі, де в ніч на 2 березня Росія вдарила по житловій п'ятиповерхівці, стрімко зросла. Попередньо повідомляли про 7 жертв, а тепер ДСНС заявляє про десять загиблих, серед них дитина.

Рятувальники вже дві доби розбирають завали зруйнованого будинку, і вранці в суботу їм вдалося визволити тіла ще трьох загиблих мешканців.

Рятувальна операція продовжується, тому не виключено, що кількість жертв не остаточна.

Разом з тим 11 людей, повідомляють в ДСНС, вдалося врятувати. З-під завалів врятували ще тварин - двох котів та собаку.

Російські військові вдарили по Запоріжжю вночі на 2 березня. У поліції кажуть, що атака сталася о пів на другу ночі.

За даними Запорізької ОВА, ймовірно, удар був із зенітного комплексу С-300. "Одна ракета влучила в багатоповерховий будинок, під завалами опинилися мешканці квартир, які в цей час мирно спали", - йдеться у повідомленні Нацполіції.

Після удару оперативно евакуювали 20 мешканців сусіднього під'їзду.

Як видно на фото, три поверхи будинку повністю обвалилися. У ДСНС розповідають, що комунальні служби вивезли вже понад 333 тонни будівельних уламків.

Автор фото, ДСНС Підпис до фото, Пошукові роботи тривають

Крім рятувальників та поліцейських, на місці працюють медики, волонтери та психологи.

Біля п'ятиповерхівки працює 21 одиниця техніки. Щоб краще бачити, рятувальники встановили на місці освітлювальні вежі.