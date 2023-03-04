Помер Том Сайзмор - зірка фільму "Врятувати рядового Раяна"

22 хвилин(и) тому

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Американський актор Том Сайзмор, який прославився своїми ролями у фільмах "Врятувати рядового Раяна" та "Чорний яструб", помер у 61 рік.

Він досягнув успіху в 1990-х роках, граючи ролі другого плану в амплуа "крутого хлопця". Однак його кар'єрі завадили численні скандали - його не раз судили за зберігання наркотиків та домашнє насилля.

З середини лютого Сайзмор перебував у комі, після того як у нього розірвалася аневризма судин головного мозку.

"Він був талановитим, люблячим, чуйним і міг безкінечно розважати нас, завдяки своїй дотепності та вмінню розповідати історії", - йдеться у заяві брата актора Пола Сайзмора.

Автор фото, Dreamworks/Amblin/Universal/Kobal/Shutterstock Підпис до фото, Сайзмор (на першому плані зліва) і Том Хенкс у "Врятувати рядового Раяна"

Кар'єра Сайзмора в Голлівуді почалася з невеликої ролі в фільмі Олівера Стоуна "Народжений четвертого липня" в 1989 році. Потім були більші ролі в таких драмах 1990-х років, як "Справжня любов" Рідлі Скотта та "Диявол у голубій сукні" з Дензелом Вашингтоном.

Стоун знову зняв актора в скандальному фільмі "Природжені вбивці" в ролі жорстого детектива Джека Скагнетті, а в фільмі "Сутичка" Сайзмор зіграв спільника бандита, роль якого виконав Роберт Де Ніро.

У фільмі "Врятувати рядового Раяна", який отримав декілька премій "Оскар" в 1998 році, він зіграв роль сержанта Хорвата.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Зліва направо: актори Том Сайзмор, Том Хенкс, режисер Стівен Спілберг та актор Едвард Бернс на презентації фільму "Врятувати рядового Раяна"

За роль мафіозі в телефільмі "Захист свідків" 1999 року Сайзмора номінували на премію "Золотий глобус".

За славою та грошима прийшла залежність від наркотиків. У автобіографії актор розповідав про свою пристрасть до героїну та метамфетаміну.

За словами Сайзмора, Роберт Де Ніро змусив його лягти в реабілітаційну клініку в 1995 році, пригрозивши, що інакше зробить так, щоб актора арештували за зберігання героїну.

Під час зйомок картини "Врятувати рядового Раяна" були чутки, що Спілберг погрожував звільнити актора при перших ознаках вживання наркотиків та перезняти фільм без нього.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Сайзмор та Бред Пітт на прем'єрі фільму "Вавилон"

У актора були й інші проблеми з законом. У 1997 році його арештували через підозру в нападі на свою дружину, актрису і тенісистку Мейв Квінлан. Через два роки вони розлучилися.

У 2003 році Сайзмора засудили до шести місяців ув'язнення за побиття своєї подруги Хайді Флейсс, також йому наказали пройти курс реабілітації та керування гнівом.

Сам Сайзмор пізніше скаржився, що "дозволив особистим демонам взяти гору над моїм життям".

У 2005 році він знову ненадовго потрапив у в'язницю за порушення умов випробувального терміну. Сайзмор провалив тест на наркотики, після того як намагався підробити результати за допомогою протеза пеніса. За словами прокурорів, до того Сайзмора вже ловили на спробі використати подібний пристрій.

Два роки потому його засудили до 16 місяців в'язниці за чергове порушення умов випробувального терміну.

"Я був хлопцем, який почав з малого і піднявся на вершину, - написав Сайзмор у своїй автобіографії 2013 року. - У мене був будинок за декілька мільйонів доларів, Porsche, ресторан, яким я володів разом із Робертом Де Ніро. А тепер у мене не залишилося абсолютно нічого".

Автор фото, Getty Images

"Я прожив цікаве життя, - сказав він. - Але не можу сказати, чого б я не віддав за те, щоб бути хлопцем, про якого ви нічого не знаєте".