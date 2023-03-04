"Останнього хрещеного батька" видала зашифрована записка, знайдена в ніжці стола його сестри

1 година тому

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Затримати одного з найбільш впливових босів італійської мафії Маттео Мессіну Денаро допомогла зашифрована записка, захована в ніжку стола в будинку його сестри.

Про це стало відомо з опублікованого в п'ятницю італійською поліцією ордера, який має 57 сторінок, та в якому йдеться про арешт 67-річної Розалії Мессіни Денаро.

Згідно з ордером, поліцейські виявили записку під час спецоперації в будинку сестри мафіозі в сицилійській комуні Кастельветрано. Оперативник прийшов у її дім під прикриттям, щоб встановити пристрій для прослуховування, і знайшов записку загорнутою всередину алюмінієвої ніжки стола.

Він сфотографував записку, яка виявилася так званим "піцціно" - посланням, написаним за допомогою шифру, який в мафії використовують для комунікації на високих рівнях. Маттео Денаро такими записками спілкувався зі своїми рідними та близькими.

Після розшифрування виявилося, що в записці була історія про те, як Денаро бореться з раком прямої кишки. У поліції зрозуміли, що йдеться про Маттео Денаро, встановивши, що ніхто більше з членів сім'ї Денаро від цього виду раку не лікується.

16 січня Денаро затримали в приватній клініці в столиці Силиції Палермо. Крім поліції, в операції із затримання Денаро задіяли близько сотні військових.

Автор фото, Carabinieri Підпис до фото, Зашифрована записка мафії

Раніше вже повідомлялося про те, що Денаро затримали на околиці Палермо, коли він прийшов до приватної клініки за довідкою про тест на COVID-19.

Коли до нього підійшов поліцейський, він не чинив опір.

"Як вас звати?" - запитав карабінер.

"Ви знаєте, хто я. Маттео Мессіна Денаро", - відреагував чоловік.

Так затримали "останнього хрещеного батька" італійської мафії, який переховувався від правосуддя 30 років.

Сестра "останнього хрещеного батька"

У поліції заявили, що сестра Денаро Розетта не тільки розпоряджалася листами мафіозі, а й виконувала функції скарбника угрупування. У "піцціно" її назвали "Фраголіне" або "велика полуниця".

Записки їй говорили спалювати, але вона не послухалася поради брата.

В п'ятницю Розетту затримали на Сицилії.

В ордері на її арешт йдеться, що "історичне затримання (її брата - Ред.) стало можливим завдяки записці, яку Розетта по необережності зберегла, хоча і сховала".

Розетту Денаро в цьому документі назвали жінкою "з вихованням та звичками, сформованими ортодоксальною і твердою, як камінь, мафіозною культурою".

Її звинувачують в тому, що вона брала участь в організованому злочинному угрупуванні, допомагала брату уникнути кримінального покарання та виконувала функції лідера організації.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Маттео Денаро називали "останнім босом "Коза Ностри"

Маттео Денаро був у розшуку 30 років.

В 2002 році Маттео Денаро заочно арештували та засудили до пожиттєвого ув'язнення за організацію численних вбивств, зокрема, за вбивство в 1992 році прокурорів Джованні Фальконе та Паоло Борселліно, які розслідували злочини мафії, вибухи в Мілані, Флоренції та Римі в 1993 році, а також за викрадення, катування та вбивство 11-річного хлопчика, батько якого і сам був членом мафії, але виступив як свідок державного обвинувачення.

Денаро, як вважає поліція, керував рекетирами, курував незаконну утилізацію відходів, відмивання грошей та обіг наркотиків для могутнього синдикату організованої злочинності, відомого як "Коза Ностра" (у перекладі з італійської - "наша справа").

Вважається, що він був протеже Тото Ріїни, голови клана Корлеоне, арештованого в 1993 році після 23 років погоні за чоловіком.