Бахмут: постачання ЗСУ стає обмеженим, але Росія не контролює місто

Лаура Гоцці

BBC News

49 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Від початку російського вторгнення Бахмут втратив 95% свого довоєнного населення

Бої за Бахмут точаться вже на його вулицях, але Росія не контролює місто, заявив заступник міського голови.

Олександр Марченко також повідомив ВВС, що 4000 мирних жителів, які досі залишаються у Бахмуті, живуть в укриттях без доступу до газу, електроенергії та води.

Марченко сказав, що "жодна будівля" не вціліла і місто "майже зруйноване".

Активні бойові дії у Бахмуті тривають вже декілька місяців, Росія не полишає спроб захопити місто.

"Бої тривають і навколо міста, і подекуди на його вулицях", - сказав Марченко.

За його словами, росіяни не мають мети врятувати місто і хочуть вчинити "геноцид українського народу".

Захоплення Бахмуту було б рідкісним успіхом для Росії за останні місяці. Хоча його стратегічне значення експерти ставлять під сумнів. На їхню думку, взяття міста стало б пірровою перемогою для Росії.

Тисячі російських військових загинули, намагаючись взяти Бахмут, населення якого до війни становило близько 75 000 осіб. Українське командування заявило, що Росія втратила у сім разів більше солдатів, ніж вони.

Під значним тиском

Тепер, після жорстоких обстрілів і безперервних атак російські сили та війська приватної армії "Вагнера", здається, оточили велику частину міста.

У суботу британська розвідка заявила, що регулярні частини російської армії та найманці з групи "Вагнер" зуміли просунутися вглиб північних околиць міста, яке перетворилося на укріплений виступ української лінії оборони, вразливий для російських атак з трьох сторін.

Можливості постачання українських військ, які захищають обложений росіянами Бахмут, стають дедалі більш обмеженими, повідомляє британське міноборони у своєму щоденному зведенні.

"Українські сили, які захищають Бахмут, перебувають під значним і дедалі більшим тиском; інтенсивні бойові зіткнення відбуваються як у самому місті, так і навколо нього", - пише британська розвідка..

Українське командування посилює оборону міста, перекидаючи в цей район елітні частини та знищуючи важливі мости, проте російські війська продовжують просуватися до міста.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Українські військові на передовій під Бахмутом

"Українці зміцнюють цей район елітними підрозділами, а за останні 36 годин два ключові мости в Бахмуті були знищені, у тому числі життєво важлива переправа, що з'єднує місто з останнім основним маршрутом постачання, що веде з Бахмуту у Часовий Яр", - йдеться у звіті.

Командувач сухопутних військ України генерал-полковник Олександр Сирський у п'ятницю відвідав Бахмут для зустрічі з місцевим командуванням.

"Я вважаю, що ми не повинні віддавати жодної п'яді нашої землі ворогу, - сказав Марченко. - Причина, що його [Бахмут] буде дуже важко повернути, відновити контроль після захоплення росіянами".

Допомога Заходу недостатня

Водночас на думку західних військових, українські сили, які захищають Бахмут, досягли на цьому напрямку стратегічного успіху, змусивши росіян витратити там величезну кількість своєї живої сили та техніки.

Про це сказав колишній заступник верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Річард Ширрефф в інтерв'ю BBC.

Виступаючи в ефірі програми Today, він також закликав прискорити процес надання озброєнь та іншої допомоги Україні.

"Досі ми бачимо з боку Заходу та країн НАТО свого роду дрібні, покрокові поставки. Вони носять краплинний характер, замість того, щоб чинити концентрованим чином", - сказав Річард Ширрефф.

На його думку, якби все те, що вимагалося ще багато місяців тому, ситуація на фронті була б іншою.

За словами генерала, є невідкладна потреба прискорити темпи постачання, інтеграції, логістичної підтримки, навчання української армії та решти, що потрібно для забезпечення українців інструментарієм, потрібним їм для виконання своєї роботи.

Про те, що постачання Україні озброєнь від країн Заходу мають ретельно відмірюваний характер, який не можна порівняти з ресурсами, які має агресор, протягом останнього року не раз заявляли як представники Києва, так і незалежні експерти.

Українська сторона покладала великі надії на ухвалений американським Конгресом і підписаний у травні минулого року президентом Джо Байденом закон про лендліз для України, який дозволив би надавати їй необхідне військове обладнання в необмежених обсягах. Однак на цей момент цей канал поставок так і не був задіяний.

У суботу стало відомо, що міністр оборони України Олексій Рєзніков звернувся до країн Євросоюзу із проханням збільшити постачання боєприпасів до 250 тис. артилерійських снарядів на місяць. Як зазначає газета Financial Times, цей запит набагато перевищує пакет допомоги Україні, який зараз обговорюється в Європі.