Через стендапера Щегеля, який втік з України, ускладнять виїзд усім митцям і артистам

38 хвилин(и) тому

Автор фото, FACEBOOK АНДРІЙ ЩЕГЕЛЬ

У міністерстві культури відреагували на скандал з українським стендап-коміком Андрієм Щегелем, який розказав, що проігнорував декілька повісток в армію та з дозволу відомства виїхав в Туреччину.

У міністерстві повідомили, що за Щегеля візьмуться правоохоронці, а порядок тимчасового виїзду за кордон для митців та артистів зроблять жорсткішим.

"Дії коміка є неприпустимими в умовах воєнного стану, в час, коли переважна більшість свідомих чоловіків залишаються країні та готові воювати за збереження нашої держави", - кажуть в мінкульті.

Під час воєнного стану і мобілізації громадянам України призовного віку заборонено виїзд за кордон, але тим людям, які популяризують інтереси держави, видають тимчасовий дозвіл на перетин кордону, але з обов'язковим поверненням в країну.

У міністерстві зазначають, що стандапер був у складі групи, якій надали такий тимчасовий дозвіл, але порушив це право виїзду.

"МКІП сприяє виїздам різних митців, творців, художників, артистів, музикантів, журналістів тощо, які свідомі своєї справи та громадянської позиції, але через подібні випадки, як з Андрієм Щегелем, ситуація для тих, хто дійсно боронить Україну та веде боротьбу на культурному фронті ускладнюється", - йдеться у повідомленні.

Міністерство повідомляє, що підготувало жорсткіший порядок отримання дозволів на тимчасовий виїзд для чоловіків призовного віку, а також разом із правоохоронцями працюватиме над тим, шоб відповідальність за порушення правил виїзду та повернення збільшилася.

Як конкретно зміняться правила - у відомстві поки що не уточнили.

"Насамкінець хочемо нагадати, що кожного дня ми робимо вибір - стояти на захисті своєї країни: на лінії вогню, на культурному чи інформаційному фронтах. Цей вибір коштує життя і цей вибір зберігає життя", - зазначили в мінкульті.

Що за скандал?

Український стендап-комік Андрій Щегель розказав в інтерв'ю журналісту Роману Скрипіну, що проігнорував три повістки в армію і виїхав в Туреччину.

І це попри те, що в юності він закінчив Львівський військовий ліцей і юридичний ліцей академії МВС.

Автор фото, скрін з інтерв'ю Підпис до фото, Український стендап-комік Андрій Щегель розказав в інтерв'ю журналісту Роману Скрипіну, що думає про мобілізацію

Стендапер заявив, така позиція обґрунтована тим, що він "вільна людина".

"Я не боюсь воєнкомів. Визначаю себе як вільну людину. Зрозумів, що мені тут (в Україні) некомфортно. І я більше не можу та знайшов спосіб з...батися (втікти) і пожити в комфортній психологічній обстановці. От чесно вам заявляю".

За його словами коміка, він отримав дозвіл на концертну діяльність в іноземній країні від мінкульту.

Повертатись в Україну, поки триває війна, Щегель не планує. Після Туреччини він планує переїхати в Албанію, а потім провести гастролі в Європі.

"Я перебуваю за кордоном і мені дозвіл на це дала держава".

Стендап-артист каже, що не відчуває докорів сумління через своє небажання захищати рідну країну. На його думку, країна - це "фікція".

Щегель також заявив, що несправедливо йому дорікати тим, що його однолітки гинуть на війні, поки він відпочиває в Туречинні.

"Я виходжу з того, що це вибір хлопців - гинути. Я щиро співчуваю кожному, хто вимушений зараз боронити Україну, бо він її любить і щиро співчуваю Україні, що вона переживає найжахливішу трагедію в своїй історії і, мабуть, у світі зараз".