Росіяни в Україні воюють лопатами зразка 1869 року - міноборони Британії

18 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, МПЛ-50 - мала піхотна лопата. За словами британської розвідки, росіяни використовують їх під час ближнього бою

Через брак боєприпасів російські резервісти під час ближнього бою в Україні, ймовірно, використовують лопати - про це заявили в міноборони Великої Британії.

У звіті британської військової розвідки центральне місце посідає епізод, у якому "мобілізовані резервісти" наприкінці лютого розповідали про те, як їх кинули на штурм українського бетонного укріпленого пункту зі стрілецькою зброєю та лопатами.

Джерело цієї інформації міністерство не вказує, але наведені деталі та цитати збігаються зі зверненням мобілізованих з-під Серпухова, яке поширювали російські ЗМІ з посиланням на антивоєнний телеграм-канал "Сеятель ветра". У ньому це відеозвернення було розміщено 27 лютого."Лопати", згадані у зверненні, найімовірніше - інструмент для копання окопів, який росіяни застосовували під час ближнього бою.

"Смертоносність стандартного шанцевого інструменту МПЛ-50 [МПЛ розшифровується як "мала піхотна лопата" - Ред.] особливо міфологізована в Росії. Він мало змінився відтоді, як був розроблений в 1869 році, і його використання як зброї свідчить про жорстокість і низькотехнологічність бою, що характеризує тепер значну частину війни", - пише британська розвідка.

Один із резервістів розповів, що не був готовий до такого бою "ані фізично, ані психологічно".

"Останні свідчення говорять про поширення ближнього бою в Україні. Це, ймовірно, є результатом того, що російське командування продовжує наполягати на наступальних діях, які веде переважно піхота в пішому порядку, за меншої підтримки артилерійського вогню, оскільки Росії бракує боєприпасів", - пише британська розвідка.

Ситуація в Бахмуті

Тим часом у щоденному зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW) відзначають, що російські сили, схоже, отримали достатню позиційну перевагу, щоб зробити обхідний маневр і захопити деякі райони Бахмута.

Однак російським військовим поки що не вдалося змусити українські сили відступити, і найближчим часом оточення міста чекати не варто, вважають експерти.

Українські сили, ймовірно, створюють умови для контрольованого відведення військ із особливо складних секторів східного Бахмута, однак підтверджень, що українське командування вирішило відступити, наразі немає, твердить ISW.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Українські військові біля Бахмута

Росіяни стверджують, що спромоглися просунутися в районі Бахмута 4 березня. За даними джерел з російського боку, бійці ПВК "Вагнер" за останні кілька днів досягли успіхів у північно-східному та східному Бахмуті.

Українська влада наполягає, що їхні сили як і раніше контролюють ситуацію у Бахмуті. Проте вони визнавали, що ситуація у місті стає дедалі складнішою, тоді як ПВК "Вагнер" направляє свої найбільш передові та підготовлені підрозділи для штурмових операцій у цьому районі.

Російські успіхи в Бахмуті за останні місяці були повільними та поступовими, тому немає підстав вважати, що російські сили зможуть оточити Бахмут найближчим часом, а тим більше, що вони зможуть взяти місто лобовою атакою.

Імовірніше, що росіянам вдалося досить близько підійти до найважливіших наземних ліній зв'язку українських сил із північного сходу, щоб завадити Україні відвести війська, використовуючи класичний маневр "охоплення". Мета охоплення - змусити супротивника залишити підготовлені оборонні позиції, і вона відрізняється від цілей оточення, які полягають у тому, щоб заманити у пастку та знищити ворожі сили.

Можливо, росіяни мали намір оточити українські сили в Бахмуті, але українське командування дало зрозуміти, що, швидше за все, воліє відступити, щоб не наразитися на ризик потрапити в оточення.

За оцінками ISW, ймовірність відходу українських сил набагато вища, ніж ймовірність їхнього оточення. На думку експертів, українці, можливо, зможуть утримати позиції у Бахмуті, якщо спробують це зробити.

Російські сили зазнають великих втрат під час наступу, і, швидше за все, українському командуванню доведеться шукати баланс між прагненням вичерпати поточні можливості російської армії на цих позиціях та ризиком втратити шляхи відступу.

Тим часом у неділю українські військові заявили, що наразі не мають наміру відступати з Бахмута.

У заяві генштабу Збройних сил ідеться, що російські війська досі намагаються оточити місто, але зазначається, що за останню добу на сході Донбасу ЗСУ відбили понад 100 атак.