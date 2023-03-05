"Завжди почувався не таким у родині - як і моя мама". Нове інтерв'ю принца Гаррі

58 хвилин(и) тому

Автор фото, PA Media

Принц Гаррі в новому інтерв'ю зізнався, що він "завжди почувався трохи не таким" у своїй сім'ї. За його словами, так само почувалася його покійна мати, принцеса Діана.

Під час інтерв'ю доктору Габору Мате, письменнику та психотерапевту, герцог Сассекський зізнався, що коли починав курс психотерапії, то боявся, що втратить спогади про свою маму, принцесу Діану.

Інтерв'ю принца було присвячено досвіду проживання горя. Принцеса Діана загинула в автокатастрофі 1997 року, коли принцу Гаррі було 12 років.

За словами принца, після курсу психотерапії він не тільки не втратив спогадів про маму, але й усвідомив, що принцеса Діана хотіла, щоб він був щасливий.

Автор фото, Reuters

Він також зізнався, що увесь час, поки ріс, він почувався не схожим на інших членів сім'ї. Він мав таке відчуття, ніби він живе окремо від інших - у своєрідній бульбашці, а психотерапія допомогла йому вибратися з цієї бульбашки.

Відповідаючи на запитання про своє дитинство, про брак емоційної підтримки та контакту з батьками, принц Гаррі зазначив, що намагається уникнути тих самих помилок, виховуючи своїх дітей.

"Як батько я відчуваю величезну відповідальність, щоб не передати власні травми або... негативний досвід, який я мав у своєму дитинстві", - сказав герцог Сассекський.

За його словами, він також намагається оточити своїх дітей любов'ю та турботою, щоб не допустити того, щоб його дитячі травми та негативний досвід якимось чином відбилися на них.

Говорячи про відгук публіки на його книгу "Запасний", яка розійшлася тиражем понад 1,4 млн екземплярів, принц Гаррі наголосив, що він не шукав співчуття, коли працював над книгою. За його словами, після публікації книги він відчув звільнення.

"Я відчував, що скинув з плечей важкий тягар", - сказав принц Гаррі. За його словами, публікація книги була для нього частиною його служіння суспільству. Таким чином, каже принц, він хотів допомогти іншим зруйнувати внутрішню заборону на обговорення проблем психічного здоров'я.

Також принц Гаррі зізнався, що буде "вічно вдячний" своїй дружині Меган, яка допомогла йому змінити погляд на багато речей. В інтерв'ю принц Гаррі називає свою дружину "винятковою людиною".

Зустріч з Меган, за його словами, змусила його пройти "прискорений курс" з расизму. Він зазначив, що був шокований цим досвідом.

Автор фото, PA Media Підпис до фото, Принц Гаррі під час служби в Афганістані, 2012 рік

Також принц згадав про військову службу в Афганістані. За його словами, не всі солдати підтримували воєнні дії Британії у цій країні.

"Однією з причин, чому багато хто в Сполученому Королівстві не підтримували наші війська, є те, що вони вважали, що всі військові, які служили в Афганістані, підтримували війну. Це не так, але як тільки ти підписав контракт, ти зобов'язаний робити те, що тобі скажуть, - сказав принц Гаррі.