Чому з Toblerone приберуть зображення знаменитої гори Матергорн

10 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

З упаковки Toblerone приберуть зображення гори Матергорн, оскільки частину виробництва шоколаду перенесуть зі Швейцарії до Словаччини.

За словами виробника, американської компанії Mondelez, пірамідоподібна шоколадка, яка відображає альпійську вершину, матиме нове маркування.

Компанія заявила, що зображення гори висотою 4 478 метрів замінять на узагальнену гірську вершину.

З 2017 року щодо так званої швейцарськості діють суворі правила. Вони передбачають, що національну символіку не можна використовувати для реклами продуктів на основі молока, які виробляють не виключно в Швейцарії. Для інших сирих харчових продуктів цей поріг становить не менш як 80%.

У заяві BBC Mondelez повідомила, що переносить частину виробництва за межі країни, щоб "реагувати на підвищений попит у всьому світі та розвивати наш бренд Toblerone на майбутнє".

Зазначається, що нова упаковка включатиме "новий шрифт, який відрізняється, і логотип Toblerone, що черпає натхнення з архівів Toblerone, а також підпис нашого засновника, Тоблера".

Шоколад Toblerone, виготовлений зі швейцарського молока з медом і мигдальною нугою, вперше надійшов у продаж у 1908 році в Берні, столиці Швейцарії.

Але лише в 1970 році зубчастий силует гори Матергорн дебютував на його упаковці, а до того часу з'являлися бернський ведмідь і орел, згідно з інформацією на сайті Toblerone.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Зображення гори Матергорн з'явилося на упаковці у Toblerone у 1970 році

Компанія Mondelez повідомила, що Берн був "важливою частиною нашої історії і залишиться нею в майбутньому".

У 2016 році Toblerone викликав суперечки, коли змінив дизайн шоколаду. У плитці розмістити нові характерні трикутні шматочки, щоб знизити витрати.