Лідер "Вагнера" Пригожин звинуватив владу Росії у зраді під Бахмутом

Іфа Волш

BBC News

1 година тому

Автор фото, Reuters

Голова російської ПВК "Вагнер" заявив, що не отримує від Москви необхідних боєприпасів для того, щоб взяти під контроль Бахмут.

Російські війська - і "вагнерівці", і регулярна російська армія - вже давно намагаються захопити це місто на Донбасі.

Євген Пригожин поскаржився на брак боєприпасів та заявив, що це може бути "звичайна бюрократія або зрада".

Відносини між "Вагнером" і Москвою виглядають дедалі більш напруженими.

ПВК "Вагнера" має десятки тисяч військових в Україні - частину яких набрали безпосередньо з російських в'язниць - і стала ключовою частиною вторгнення Москви.

У дописі в неділю Пригожин повідомив, що документи на боєприпаси були підписані 22 лютого, і їх мали відправити до Бахмута наступного дня.

Але більшу їх частину так і не відправили, сказав він і припустив, що це могли зробити навмисно.

Ще однією ознакою розколу стало те, що у понеділок Пригожин заявив, що його представник не зміг отримати доступ до штаб-квартири російського військового командування.

За словами Пригожина, це сталося після того, як він написав керівнику російської "спеціальної воєнної операції" генералу армії Валерію Герасимову про "невідкладну необхідність надати нам боєприпаси".

Крім того, у відео, опублікованому в суботу - яке, як припускають, зняли ще у лютому - Пригожин сказав, що його люди побоюються, що їх "підставлять як цапів відбувайлів", якщо Росія програє війну в Україні.

"Якщо ми відступимо, то назавжди увійдемо в історію як люди, які зробили головний крок, щоб програти війну, - сказав він. -І саме в цьому якраз проблема з тим самим браком боєприпасів. Це не моя думка, а звичайних бійців".

"А що, якщо вони (російська влада) хочуть нас підставити, і кажуть, що ми негідники, і тому нам не дають боєприпасів, не дають зброї, не дають поповнити особовий склад, зокрема з-поміж ув'язнених?" - запитав він.

У цьому відео Пригожин також сказав, що лінія фронту Росії впаде без його військ.

"Якщо зараз ПВК "Вагнера" відступить від Бахмута, то весь фронт розвалиться, а сьогодні ПВК "Вагнера" його цементує", - зазначив він.

"З одного боку, ми стягуємо на себе всю українську армію, перемелюємо і знищуємо її, не даємо їй можливості зосередитися на інших ділянках фронту. З іншого боку, ми рухаємося вперед, а решта (очевидно йдеться про російських військових. - Ред.) змушені якось надолужувати згаяне, щоб зберегти обличчя", - додав Пригожин.

Минулого місяця він уже скаржився, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу та начальник генштабу Валерій Герасимов припиняють постачання боєприпасів його військам.

Ситуація в Бахмуті

Українські війська, ймовірно, проводять обмежене тактичне відведення військ у східному Бахмуті, повідомив у понеділок Інститут вивчення війни (ISW).

Водночас у його звіті йдеться, що Україна продовжує завдавати значних втрат російським силам.

ISW повідомив, що російські військові покладалися на "Вагнера" під час багатомісячних спроб захопити Бахмут і відтоді "посилили сили "Вагнера" в Бахмуті російськими десантниками та мобілізованими".

У суботу заступник мера Бахмута Олександр Марченко повідомив BBC, що між російськими та українськими силами точилися вуличні бої.

Водночас він зазначив, що російські війська ще не взяли місто під контроль.

"У них немає мети врятувати місто... їхня єдина мета - це вбивство людей і геноцид українського народу", - сказав Марченко.

Тим часом українські військові заявили, що керівники російської 155-ї бригади, яка воює поблизу міста Вугледар на південь від Бахмута, чинили опір наказам наступати після серйозних втрат.

У міноборони Росії заявили, що їхні війська завдали удару по командному пункту українського полку "Азов" на південному сході Запорізької області.

Окремо міністр оборони Росії Сергій Шойгу відвідав окупований український Маріуполь - через рік після того, як росіяни взяли місто в облогу.