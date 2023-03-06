Залужний та Сирський виступили за продовження оборони Бахмута - офіс Зеленського

42 хвилин(и) тому

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У понеділок президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання ставки Верховного головнокомандувача, на якому детально обговорювали ситуацію в Бахмуті.

На ньому головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Олександр Сирський висловилися за продовження оборони Бахмута.

"Оцінюючи перебіг оборонної операції, президент поставив запитання головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та командувачу оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Олександру Сирському щодо подальших дій на Бахмутському напрямку. Вони висловилися за продовження оборонної операції та подальше посилення наших позицій у Бахмуті", - йдеться у повідомленні на сайті президента.

Розбіжності між Зеленським та Залужним

Раніше німецьке видання Bild із посиланням на джерела повідомило, що ситуація у Бахмуті стала причиною розбіжностей між Зеленським та Залужним.

За даними Bild, у Зеленського та Залужного "принципово різні погляди" на Бахмут. Головнокомандувач ЗСУ нібито ще кілька тижнів тому закликав подумати про відступ "з тактичних міркувань".

Бої за місто точаться з літа 2022 року. У лютому цього року Володимир Зеленський називав обстановку там "складною та болісною". При цьому він наголошував, що українські військові не захищатимуть місто "за будь-яку ціну і не для того, щоб усі загинули", а діятимуть розумно.

Внаслідок невпинних спроб взяти штурмом Бахмут Росія втратила там багато тисяч солдатів, йшлося у публікації. Але попри значні втрати росіян під Бахмутом, там гине і чимало українських військових. Саме через це Залужний нібито наполягав на варіанті виходу з Бахмута.

Bild писав, що в українському уряді рішення залишитися у Бахмуті вважають правильним. Адже тримаючись за місто, російській армії завдали серйозної шкоди як в особовому, так і в матеріальному плані. Наприклад, знищили чимало танків і бронетехніки.

Однак неназваний український аналітик у розмові з виданням заявив, що українські військові, ймовірно, поділяють саме позицію Залужного.

"Більшість солдатів у Бахмуті не розуміють, чому місто продовжують утримувати. Вони запитують: "Яка стратегія? Навіщо нам окопуватись, коли ворог нас оточує?" - твердило джерело Bild.

"Не треба давати подарунків Путіну"

Автор фото, Юрій Сиротюк Підпис до фото, Солдат-гранатометник 5-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Юрій Сиротюк

Водночас деякі бійці на передовій, з якими нещодавно спілкувалась ВВС News Україна, дотримуються іншої думки й бачать сенс лишатися у місті.

Колишній депутат Верховної Ради від "Свободи", а нині солдат-гранатометник 5-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Юрій Сиротюк розповів ВВС News Україна про ситуацію з обороною міста безпосередньо з позицій у Бахмуті.

"Зараз моє солдатське відчуття таке - поки що ми Бахмут тримати можемо. І не треба давати подарунків Путіну", - каже Сиротюк.

На його думку, якщо Україна збирається потім контрнаступати на Донбасі, то Бахмут - це дуже непогане місце для контрнаступу.

"Так само треба розуміти, що утримувати місто і відбивати, це різні рівні втрат. Тому якщо ЗСУ планують повертати Донбас, то міста здавати не можна, їх дуже важко буде відбивати", - резюмує він.

Ситуація в Бахмуті

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Українські військові обстрілюють позиції росіян під Бахмутом, 4 березня

За даними ISW, Україна вже здійснює "обмежений тактичний відхід" у Бахмуті. Як ідеться у звіті, українські сили, можливо, відходять зі своїх позицій на східному березі річки Бахмутка, враховуючи нещодавні геолокаційні кадри руйнування залізничного мосту через річку на північному сході міста.

Водночас ISW впевнений, що українська оборона Бахмута залишається стратегічно обґрунтованою, оскільки вона "продовжує поглинати російську живу силу і техніку у той час, як українські війська не зазнають надмірних втрат".

5 березня речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий в ефірі телемарафону заявив, що оборона Бахмута триває, є "змога доставляти боєприпаси, провіант, медикаменти, забирати звідти поранених". Він також нагадав, що армії не оголошують публічно про свої тактичні дії.

У суботу заступник мера Бахмута Олександр Марченко повідомив BBC, що між російськими та українськими силами точилися вуличні бої.

Водночас він зазначив, що російські війська ще не взяли місто під контроль.

"У них немає мети врятувати місто... їхня єдина мета - це вбивство людей і геноцид українського народу", - сказав Марченко.