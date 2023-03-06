Загадкова смерть юної українки в Британії. Що відомо

1 година тому

Автор фото, UCG/Universal Images Group via Getty Images Підпис до фото, Пляж у Доліші, архівне фото

В англійському графстві Девон на пляжі знайшли непритомною 14-річну українку. Її доправили до лікарні, але врятувати дівчину не вдалося і вона померла. Про це повідомила місцева поліція.

Інформацію про смерть юної українки ВВС News Україна підтвердили в МЗС України.

Інспекторка поліції Беккі Девіс розповіла, що увечері 4 березня їм повідомили про зникнення дівчини-підлітка в районі Доліш у Девоні.

Під час пошуків, які проводили за допомогою поліцейського гелікоптера поліції та берегової охорони, на пляжі в Доліші знайшли непритомну людину.

Інспекторка додала, що її доправили гелікоптером до Королівської лікарні Девон і Ексетер, де вона згодом померла.

Поліція провела офіційне упізнання та повідомила найближчих родичів.

"Померла дівчина була українкою, яка мешкала в районі Доліш. Ми сконтактували з посольством України та повідомили про інцидент МВС Британії", - зазначила інспекторка Девіс.

Вона додала, що наразі обставини смерті залишаються не з'ясованими і триває розслідування, і закликала усіх, хто має якусь інформацію щодо цього інциденту, зокрема записи камер відеоспостереження, звернутися до поліції.

"Подумки ми разом із сім'єю та друзями дівчини в цей трагічний час", - зазначила інспекторка.

Реакція України

У коментарі ВВС News Україна пресслужба МЗС підтвердила смерть дівчинки.

"МЗС України поінформоване про смерть української громадянки в графстві Девон в Сполученому Королівстві. Українське посольство вже взаємодіє із британськими правоохоронцями задля з'ясування усіх обставин, встановлює зв'язок із рідними", - повідомили в МЗС.

Там уточнили, що причини смерті ще невідомі і це має визначити розслідування, яке розпочалося.